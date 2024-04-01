Erol Ölmez kimdir?

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Erol Ölmez kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erol Ölmez 10 bin 765, Bağımsız adayı Cengiz Kan 9 bin 860 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )

-Ölmez'in özgeçmişi-

Erol Ölmez, 1972 yılında Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmit'te tamamlayan Erol Ölmez, Trakya Üniversitesi Edirne Meslek Yüksekokulundan mezun oldu.

İzmit Askeri İkmal ve NATO Tesislerinde çalışan Ölmez, Kandıra Gıda Organize Sanayi Bölgesi ve Çevre Mahalleri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı ve Kocaeli Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

İki dönem AK Parti Kandıra İlçe Başkanlığı yapan Ölmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.