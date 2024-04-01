Balkon konuşması can aldı! CHP'li isim hayatını kaybetti



Dün gerçekleşen 2024 yılı Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Denizli’nin Tavas ilçesinde CHP Belediye Başkanı Kadir Tatık ipi göğüsledi.

Sonuçların belli olmasından kısa bir süre sonra zaferi kutlamak için çok sayıda partili, Tavas merkez Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi’ne akın etti.

Caddede seçim sonuçlarını doyasıya kutlayan CHP’li seçmenler ikinci kattaki parti merkezinin balkonuna çıktı.

Kutlamalar son sürat devam ederken zafer sarhoşu seçmenlerin tıka basa doldurduğu balkon, ağırlığa daha fazla dayanamayarak üzerindekilerle birlikte çöktü.

Yeni Mahalle Karağolanoğlu Caddesi’nde seçim sonuçlarını kutlayanlar ile balkon üzerinde bulunan çok sayıdaki seçmen, meydana gelen çökme hadisesi sonrasında yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 3’ü ağır olmak üzere 8 yaralı olduğunu tespit etti. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildiler.

Dün akşam saatlerinde yaşanan tahlisiz olayda ölüm haberi gelmemesi herkesi sevindirmişken bugün sabah ajansların geçtiği bir haber herkesi üzüntüye boğdu.

Zafer kutlamaları devam ederken yaşanan balkon çökmesi sonucunda başına aldığı darbeyle ağır yaralanan CHP İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Palaz evvela Tavas Devlet Hastanesi’ne oradan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Doktorların bütün çabalarına rağmen durumunda düzelme gözlenemeyen Palaz, bu sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Vefat haberinin yayılmasından az bir süre sonra CHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve CHP İl Başkanı Ali Osman Horzum, Denizli Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek açıklamada bulundular. Patiyi temsilen konuşan Horzum “31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre yaşadığımız sevincin yanında bir de üzüntü yaşadık. Tavas İlçe Örgütümüzde Başkan Yardımcımız Mehmet Palaz, dün akşamki kutlamalar sırasında balkon çökmesi sonucu hastaneye kaldırıldı ve biraz önce kendisinin vefat haberini aldık. Ailesine ve partimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.