31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İzmit Belediyesi’nde seçimi CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri
CHP MECLİS ÜYELERİ
Mehmet Ümit Küçükkaya
Mehmet Nazım Gençtürk
Hamit İlker Ulusoy
Orhan Dönmez
Nilgün Yılmaz
Yaşar Kardaş
Celal Hülür
Lütfü Obuz
Barbaros Akkuş
Erdem Arcan
Serdar Atasever
Neslihan Çakır
Mehmet Baştürk
Ercan Balseçen
Ayşe Fatmagül Terzi
Özcan Özer
Turgut Kocacık
Cemal Dolanbey
Muhammet Ertürk (Kontenjan)
Vildan Bacıoğlu Taşkan (Kontenjan)
Cengiz Özcan (Kontenjan)
Gamze Yılmaz Doğan (Kontenjan)
AKP MECLİS ÜYELERİ
Aykut Bozkurt
Hayrettin Ünlü
Köksal Gümüş
Fatih Galyan
Yusuf Taşer
İpar Katre
İbrahim Efe
Erol Çalışkan
Osman Nuri Erturan
Önder Karakaş
Okan Karagöz
Aysel Demirtaş
Ayhan Gökmen
Turgay Köseoğlu
Burhan Saroğlu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Serdarlı - Acaba chp meclis üyelerinden kaç tanesi izmitin çocugu bilen varmı ..........
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.