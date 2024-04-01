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İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri!

İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürrriyet’in yeniden başkan seçilmesinin ardından İzmit Belediyesi yeni Meclis üyesi listesi de merak konusu oldu. İşte detaylar…

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İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri! mask

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde İzmit Belediyesi’nde seçimi CHP adayı Fatma Kaplan Hürriyet yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte İzmit Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

CHP MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Ümit Küçükkaya

Mehmet Nazım Gençtürk

Hamit İlker Ulusoy

Orhan Dönmez

Nilgün Yılmaz

Yaşar Kardaş

Celal Hülür

Lütfü Obuz

Barbaros Akkuş

Erdem Arcan

Serdar Atasever

Neslihan Çakır

Mehmet Baştürk

Ercan Balseçen

Ayşe Fatmagül Terzi

Özcan Özer

Turgut Kocacık

Cemal Dolanbey

Muhammet Ertürk (Kontenjan)

Vildan Bacıoğlu Taşkan (Kontenjan)

Cengiz Özcan (Kontenjan)

Gamze Yılmaz Doğan (Kontenjan)

AKP MECLİS ÜYELERİ

Aykut Bozkurt

Hayrettin Ünlü

Köksal Gümüş

Fatih Galyan

Yusuf Taşer

İpar Katre

İbrahim Efe

Erol Çalışkan

Osman Nuri Erturan

Önder Karakaş

Okan Karagöz

Aysel Demirtaş

Ayhan Gökmen

Turgay Köseoğlu

Burhan Saroğlu

# AKP, chp, 2024, İzmit belediyesi, yeni, Fatma Kaplan Hürriyet, Meclis

01 Nis 2024 - 11:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Serdarlı - Acaba chp meclis üyelerinden kaç tanesi izmitin çocugu bilen varmı ..........

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:57

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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