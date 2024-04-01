‘Muhalefete oy vermeyin’ fetvası yayınlayan Cübbeli Ahmet AKP’nin neden kaybettiğini açıkladı

Kamuoyunda ‘Cübbeli’ olarak bilinen Ahmet Ustaosmanoğlu, 31 Mart yerel seçimleri öncesi fetva vermiş, ‘Muhalefete oy vermeyin’ çağrısında bulunmuştu.
Cübbeli Ahmet, yaptığı açıklamada, “ Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vs. adaylarına, özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları ama kaybettirip CHP'yi, DEM'i, teröristleri kazandıracağı kuvvetli ihtimal olan yerlerde bunlara rey (oy) vermek caiz değildir. Rey verenler günahkâr olur” demişti.
Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Cübbeli Ahmet, AKP’nin seçimleri neden kaybettiğine dair bir analiz kaleme aldı.
“İSMAİLAĞA DESTEK VERMEDİ”
“Bu seçimi Fetö’nün tarîkatların içerisine girmesinin bir tezâhürü olarak değerlendirebilirim” diyen Cübbeli Ahmet, “Nitekim her seçimde Cumhur İttifâkı’na açık destek yayınlayan İsmailağa’nın bu seçimde hiçbir resmî sitesinde seçimi ve Cumhur İttifâkı’nın ismini geçirmemesi, Tayyip Bey Hasan Efendi’yi ziyaret ettiğinde ilk paylaşımlarda Murat Kurum Beyefendi’nin fotoğrafını paylaşmamaları ancak 40 dakika sonra paylaşsalar da haberlere ilk fotoğrafın yansıması nedeniyle ziyaretin genel bir ziyaret ve duâ çerçevesinde anlaşılması ve fıkıh heyetlerinin insanları uyandırması gereken en mühim konuda: “Cumhur İttifâkı’nı kaybettirip DEM iltisaklı grupları kazandırmanın caiz olmadığı” hususunda milleti uyarmaması, bâhusus Saadet ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin bu seçimde özellikle İstanbul bazında çok büyük rol oynayacakları göz önünde bulundurularak bu hususta: ‘Ehveni şer de olsa hâlis şerre karşı onu desteklemek vaciptir, dolayısıyla İstanbul gibi yerlerde Cumhur İttifâkı’ndan başkasına rey verip mahzâ şerri kazandırmak câiz değildir’ fetvasını yayınlamaması bizi bu duruma getirmiştir” ifadelerini kullandı.
Kaynak: yeniçağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(11 )
Meto - Din simsarı soytarı
Cemal - Böyle saçma sapan konuşan kişiye hoca denmez. Din bezirganı denir.
Geri Zekalı - nur topu gibi bir tarikatımız alacak yakında siyasiye tarikatı adı olur başınada cüppeli gelir bol bol fetva verir
Hey-sen - Hey cubbesiz hoca sen tası tarağı topla,birdaha ortalıkta gözükme yoksa genç kizlarla yaptığın asna fisnalarin ortaya cikar
Vicdan - Çapı düşük insanların ciddiye alınıp haber yapılması düşündürücü.Acaba ne kazancı var,nereden kazanıyor bir kuruş vergi veriyor mu?
Ufuk - Nedir bu Ahmet oyana Ahmet bu yana bıktık görmek istemiyorum
Eski Gazeteci - Jubbelinin soyadını doğru yazın lütfen, "Ünlü"
Lazo - Sen de cübbeliyi doğru yaz!!!!!!.
Hatice Altunel - hah şöyle sen kendi liginde oyna. git cemaatleri karıştır. en içi yaptığın işi en tanıdık yerde yap
Korkuyorum. - Tarikatlar cemaatler siyasette parti yanında açık açık yer alıyorsa siyasete din girmiştir demektir. Kısa zamanda ülkenin yönetiminde söz sahibi olurlar. Bu durumda kendisi dışında inanca sahip diğer tarikat ve cemaatleri temizleme harekatı başlar. Bkz. Feto
Sade Vatandaş - Yav, arkadaş sen Hoca mısın ? Poltikacı mısn? Yoksa Şaklaban mısın ? Hocaysan poltika ile işin gücün ne ? Poltikacıysan, neden bil-fiil bir partide paolitka yapmıyorsun? Bu milletin yakasında bi düş ya, bi düş !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.