01 Nis 2024 - 11:33- Siyaset G:

İşte Gebze Belediyesi Meclis üye listesi

Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yeniden başkan seçilmesinin ardından Gebze Belediyesi yeni Meclis üyesi listesi de merak konusu oldu. İşte detaylar…

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İşte Gebze Belediyesi Meclis üye listesi mask

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Gebze Belediyesi’nde seçimi AKP adayı Zinnur Büyükgöz yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Gebze Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

AKP

Hasan Soba

Mahmut Yandık

Mustafa Demirhan

Ömer Cihan Kavak

Habibe Çırak

Selim Malkoç

Mehmet Fatih İşlek

Talip Demir

Azim Uysal

Efari Bahçevan

Güler Şahin Gençay

Selamet Güner

Birgül Tokmak

Ahmet Hüseyinçelebi

Mustafa Demir

Mustafa Önal

Ayhan Yılmaz

Vasfiye Aydın

Şener Akın

Mehmet Dinç

Okan Şen

Halil Aytaç

Osman Sezer

Mustafa Ateş

Hasan Özdemir (Kontenjan)

Emrullah Bilgin (Kontenjan)

Hüseyin Önder (Kontenjan)

İrfan İrtegün (Kontenjan)

CHP

Ahmet Kadı

Gülcan Aksu

Engin Sözbir

Ferman Torun

Nuran Gökdemir

İYİ PARTİ

Birol Elüstü

Zeynep Aslan Çapçı

Yunus Umut Aydoğdu

Hatice Çalışkan Torun

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01 Nis 2024 - 11:33 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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