İşte Gebze Belediyesi Meclis üye listesi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Gebze Belediyesi’nde seçimi AKP adayı Zinnur Büyükgöz yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Gebze Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri
AKP
Hasan Soba
Mahmut Yandık
Mustafa Demirhan
Ömer Cihan Kavak
Habibe Çırak
Selim Malkoç
Mehmet Fatih İşlek
Talip Demir
Azim Uysal
Efari Bahçevan
Güler Şahin Gençay
Selamet Güner
Birgül Tokmak
Ahmet Hüseyinçelebi
Mustafa Demir
Mustafa Önal
Ayhan Yılmaz
Vasfiye Aydın
Şener Akın
Mehmet Dinç
Okan Şen
Halil Aytaç
Osman Sezer
Mustafa Ateş
Hasan Özdemir (Kontenjan)
Emrullah Bilgin (Kontenjan)
Hüseyin Önder (Kontenjan)
İrfan İrtegün (Kontenjan)
CHP
Ahmet Kadı
Gülcan Aksu
Engin Sözbir
Ferman Torun
Nuran Gökdemir
İYİ PARTİ
Birol Elüstü
Zeynep Aslan Çapçı
Yunus Umut Aydoğdu
Hatice Çalışkan Torun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.