Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kartepe'de inşa ettiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi, hafta başında vatandaşların hizmetine açıldı. İlk gün vatandaşlar, ücretsiz şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etmişti. Hafta sonunda da manzara değişmedi. Güzel havayı fırsat bilen Kocaelililer yine Derbent istasyonuna akın etti.Cumartesi günü sabah erken saatlerde, pazar günü ise öğle saatlerinde vatandaşlar Derbent istasyona koştu. Derbent istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu. Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşan vatandaşlar unutulmayacak bir deneyim yaşadı.
- Hayatın İçinden
Kocaelilerin teleferik keyfi
İzmit Körfezi ve Sapanca manzaraları eşliğinde Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için yeni hizmete açılan teleferiğe akın etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.