İşte Kocaeli'deki meclis üyesi dağılımı!

31 Mart’ta 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Kocaeli ve birçok ilçe belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre meclis üye listesi belli oldu.

PARTİLER - İLÇELER ADALET VE KALKINMA PARTİSİ ANAVATAN PARTİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ DEM PARTİ İYİ PARTİ SAADET PARTİSİ YENİDEN REFAH PARTİSİ BAŞİSKELE 24 6 1 ÇAYIROVA 18 7 6 DARICA 20 11 DERİNCE 13 18 DİLOVASI 14 8 3 GEBZE 28 5 3 1 GÖLCÜK 19 12 İZMİT 15 22 KANDIRA 18 5 2 KARAMÜRSEL 10 15 KARTEPE 19 11 1 KÖRFEZ 18 13 TOPLAM 216 5 122 8 12 1 2