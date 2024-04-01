İşte Kocaeli'deki meclis üyesi dağılımı!

31 Mart’ta 2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Kocaeli ve birçok ilçe belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre meclis üye listesi belli oldu.
|PARTİLER - İLÇELER
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|ANAVATAN PARTİSİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|DEM PARTİ
|İYİ PARTİ
|SAADET PARTİSİ
|YENİDEN REFAH PARTİSİ
|BAŞİSKELE
|24
|6
|1
|ÇAYIROVA
|18
|7
|6
|DARICA
|20
|11
|DERİNCE
|13
|18
|DİLOVASI
|14
|8
|3
|GEBZE
|28
|5
|3
|1
|GÖLCÜK
|19
|12
|İZMİT
|15
|22
|KANDIRA
|18
|5
|2
|KARAMÜRSEL
|10
|15
|KARTEPE
|19
|11
|1
|KÖRFEZ
|18
|13
|TOPLAM
|216
|5
|122
|8
|12
|1
|2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Efexor - Kocaeli hayal kırıklığı. tüm ülke uyandı Kocaeli uyanamadı.
Eski Tekaüt - Sabah gözümü bir açtım Tahir efendi 5 kişilik emekli aileye şu faturası geçirmiş.su faturası ile milleti soymaktan vazgeç artık.bu hırsızlık bitmeli.5 kişilik emekli ailenin şu faturası 840 tl.bu bir soygundur.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.