01 Nis 2024 - 11:42- Siyaset G:

İşte Kocaeli'deki meclis üyesi dağılımı!

31 Mart’ta yerel seçimlerinin bitmesinin ardından Kocaeli’de meclis üyeleri listesi merak konusu oldu.

DİLEK COŞGUN
DİLEK COŞGUN Tüm Haberleri
İşte Kocaeli'deki meclis üyesi dağılımı! mask

31 Mart’ta  2024 Pazar günü gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Kocaeli ve birçok  ilçe belediyesinde resmi olmayan sonuçlara göre meclis üye listesi belli  oldu

PARTİLER - İLÇELERADALET VE KALKINMA PARTİSİANAVATAN PARTİSİ CUMHURİYET HALK PARTİSİDEM PARTİ İYİ PARTİSAADET PARTİSİYENİDEN REFAH PARTİSİ
BAŞİSKELE24 6  1 
ÇAYIROVA18 7 6  
DARICA20 11    
DERİNCE13 18    
DİLOVASI14  83  
GEBZE28 5 3 1
GÖLCÜK19 12    
İZMİT15 22    
KANDIRA1852    
KARAMÜRSEL10 15    
KARTEPE19 11   1
KÖRFEZ18 13    
TOPLAM216512281212
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01 Nis 2024 - 11:42 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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Yorumlar

(2)
02

Efexor - Kocaeli hayal kırıklığı. tüm ülke uyandı Kocaeli uyanamadı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 15:54
01

Eski Tekaüt - Sabah gözümü bir açtım Tahir efendi 5 kişilik emekli aileye şu faturası geçirmiş.su faturası ile milleti soymaktan vazgeç artık.bu hırsızlık bitmeli.5 kişilik emekli ailenin şu faturası 840 tl.bu bir soygundur.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:28

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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