İşte Derince Belediyesi meclis üyesi listesi

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Derince Belediyesi’nde kazanan CHP’nin adayı Sertif Gökçe oldu. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Derince Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri
CHP
Mehmet Turan
Mehmet Nuri Paşa
Hakan Korel
Sariye Türk
İbrahim Karnıaçık
Ertan Karakaş
Serhat Tanyıldız
Asuman Ekerer
Melih Can Er
Ali Günerhan
Evrim Gülsoy
Yunus Emre Şimşek
İsmail Çelik
Ali Avcı
Ünal Ekşi (Kontenjan)
Abdurrahman Akgül (Kontenjan)
Hüseyin Parlak (Kontenjan)
AKP
Niyazi Yağız
Mehmet Akbulak
Ayhan Aksoy
Arif İpek
Züheyla Uslu
Ramazan Bostan
Haluk Akyüz
İsmail Bilgin
Kenan Yalçın
Hıdır Aydın
Zafer Bilgintürk
Mustafa Kaçmaz
Mutlu Karakaş
Samet Çetin
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - süper meclis
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.