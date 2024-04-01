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İşte Derince Belediyesi meclis üyesi listesi

31 Mart yerel seçimlerinin bitmesinin ardından Derince’de meclis üye listesi merak konusu oldu. İşte detaylar…

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İşte Derince Belediyesi meclis üyesi listesi mask

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerin ardından Derince Belediyesi’nde kazanan CHP’nin adayı Sertif Gökçe oldu. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Derince Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

CHP

Mehmet Turan

Mehmet Nuri Paşa

Hakan Korel

Sariye Türk

İbrahim Karnıaçık

Ertan Karakaş

Serhat Tanyıldız

Asuman Ekerer

Melih Can Er

Ali Günerhan

Evrim Gülsoy

Yunus Emre Şimşek

İsmail Çelik

Ali Avcı

Ünal Ekşi (Kontenjan)

Abdurrahman Akgül (Kontenjan)

Hüseyin Parlak (Kontenjan)

AKP

Niyazi Yağız

Mehmet Akbulak

Ayhan Aksoy

Arif İpek

Züheyla Uslu

Ramazan Bostan

Haluk Akyüz

İsmail Bilgin

Kenan Yalçın

Hıdır Aydın

Zafer Bilgintürk

Mustafa Kaçmaz

Mutlu Karakaş

Samet Çetin
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01 Nis 2024 - 11:45 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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