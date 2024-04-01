AKP'nin 64 oy farkla kazandığı Şanlıurfa Siverek'te skandal görüntüler: Hepsine vurmayın cezaevinde öyle dediler

Türk halkı, dün 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi sırasında ve daha sonra oy sayımında, çok sayıda ilden usulsüzlük haberleri geldi. Yerel seçimler sürerken, olayların en yoğun olarak yaşandığı illerden biri de Şanlıurfa oldu.
KONUŞMALAR DİKKAT ÇEKTİ
AKP, kesin olmayan sonuçlara göre, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yalnızca 64 oyla seçimi kazandı. Siverek Taşıkara-Duydum köyündeki 1505 numaralı sandıkta, oy kullanma işlemi sırasında skandal görüntüler kaydedildi.Söz konusu görüntülerdeki konuşmalarda, "Hepsine vurmayın, bir tanesi, cezaevinde öyle dediler" ifadeleri dikkatleri çekti.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Serdarlı - CHP de bırakmaz rahat ol sen oların yaptıklarını sen bilmesende ben bilirim...........
Erol Demirbek - akp işini ne şansa bırakır ne de seçmenin kararına .
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.