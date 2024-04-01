31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Başiskele Belediyesi'nde seçimi Yasin Özlü yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından meclis yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Başiskele Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri
|BAŞİSKELE İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|1.04.2024 10:22
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|MEHMET
|USTAOĞLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|FARUK
|KELEŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|ERCÜMENT
|YILDIRIM
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|EMİNE
|ÖZKAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|MURAT
|KILIÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|HALİT
|BAYHAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|NURİYE
|ÇELİKKOL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|8
|MUZAFFER
|CAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|LEVENT MUSTAFA
|SOYCAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|CİHAN
|ŞENSES
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|ADİLAY
|FURUNCU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|ŞAKİR
|ÖZKARAASLAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|13
|HÜSEYİN
|BAYRAM
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|14
|ÜNAL
|DEMİR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|ARİF
|BAŞKAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|HASAN
|BOSTAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|HÜSEYİN
|DUMAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|18
|ELİF
|ŞAMBA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|19
|SALİH
|ÇELİK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|20
|MERYEM
|ATAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|MUSTAFA
|GÜRSOY
|SAADET PARTİSİ
|22
|İHSAN
|SEZGİN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|İSMAİL
|OKCAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|SAMET
|KARATAY
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|25
|MUHARREM
|GÖKBAYRAK
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|HASAN MERT
|ENGİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|27
|BEŞİR
|GÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|NESLİHAN
|BAKKAL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|İRFAN
|ALTINTAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|MELİH
|ÖZKARAASLAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|SERHAT
|BEYAZIT
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.