01 Nis 2024 - 11:50- Siyaset G:

İşte Başiskele Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri

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İşte Başiskele Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri mask

31 Mart  2024 Yerel Seçimleri’nde Başiskele Belediyesi'nde seçimi Yasin Özlü yeniden kazanarak güven tazeledi. Seçimin tamamlanmasının ardından  meclis  yeni meclis üye listesi de merak konusu olmuştu. İşte Başiskele Belediyesi'nin yeni meclis üyeleri

BAŞİSKELE İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04.2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1MEHMETUSTAOĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2FARUKKELEŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3ERCÜMENTYILDIRIMADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4EMİNEÖZKAR CUMHURİYET HALK PARTİSİ
5MURATKILIÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6HALİTBAYHANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7NURİYEÇELİKKOLADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8MUZAFFERCANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9LEVENT MUSTAFASOYCAN CUMHURİYET HALK PARTİSİ
10CİHANŞENSESADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11ADİLAYFURUNCUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12ŞAKİRÖZKARAASLANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
13HÜSEYİNBAYRAMCUMHURİYET HALK PARTİSİ
14ÜNALDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15ARİFBAŞKANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16HASANBOSTANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17HÜSEYİNDUMANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18ELİFŞAMBACUMHURİYET HALK PARTİSİ
19SALİHÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20MERYEMATAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21MUSTAFAGÜRSOY SAADET PARTİSİ
22İHSANSEZGİNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23İSMAİLOKCANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24SAMETKARATAYCUMHURİYET HALK PARTİSİ
25MUHARREMGÖKBAYRAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26HASAN MERTENGİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
27BEŞİRGÜRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28NESLİHANBAKKALCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.İRFANALTINTAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.MELİHÖZKARAASLANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.SERHATBEYAZITADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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01 Nis 2024 - 11:50 - Siyaset

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