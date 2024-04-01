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Çayırova Belediyesi meclis üyeleri listesi...

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Çayırova Belediyesi meclis üyesi listesi belli oldu.

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Çayırova Belediyesi meclis üyeleri listesi... mask

ÇAYIROVA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1SEYHANDÜNMEZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2BARANAYDIN CUMHURİYET HALK PARTİSİ
3GÜNAYUZUNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4İLHAMİBAYRAK İYİ PARTİ
5NİZAMETTİNGÜNAYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6TURANAĞAÇ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
7AHMETGÜÇERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8MURATTUNÇİYİ PARTİ
9METİNDEMİRCİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10DİRENEROĞLUCUMHURİYET HALK PARTİSİ
11İSKENDERTURANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12SİNANAYDEMİRİYİ PARTİ
13SEFAYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14FETTAHBİTİRGİÇCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15FERHATKARABULUTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16KADERARASİYİ PARTİ
17KADİRKURUNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18FEYİMKAYACUMHURİYET HALK PARTİSİ
19FURKANYAVUZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20ERCANASLANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21MEHMETSARAÇİYİ PARTİ
22YILMAZBİLMEZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
23ATİLLAAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24ERDEMKARAKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25FATİHYEŞİLKAYAİYİ PARTİ
26AHMETKAYGUSUZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27TAMERTOPLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28NEŞEAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.FATMANURÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.SADETTİNARIKBOĞAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.BEKİRBİLGİÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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01 Nis 2024 - 11:52 - Siyaset

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