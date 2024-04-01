01 Nis 2024 - 11:53- Siyaset G:

İşte Darıca'da meclis üyesi dağılımı

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Darıca'da belediye meclis üyesi dağılımı belli oldu.

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
İşte Darıca'da meclis üyesi dağılımı mask

DARICA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1MURATKAYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2ERHANBALIKCİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
3İSMAİLRAMAZANOĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4ÖZGÜRÇELİK CUMHURİYET HALK PARTİSİ
5ENGİNGÜNEŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6SELMAGÜLENÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7DİLANGÜVENCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8HÜSEYİNOKUTANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9TEKİNTÜRKYÜCELCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10FATİHGÜRSOYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11HÜSAMETTİNERGÜLADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12CAN BULUTYILMAZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
13YILMAZTUNALIADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14TURGAYKILIÇCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15KENANPALTACIADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16OSMANAĞYARADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17SERKANGÜVENCUMHURİYET HALK PARTİSİ
18MUSTAFAKAYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19MERALKISACIKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
20VEDATYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21YAŞARKARAKAŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
22KAZIMGÜNGÖRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23HASANYENİAYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24BİROLBEZİRCİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
25NURGÜLKAHVECİ FIRTINAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26SERKANÖZCANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27VEYSELÖZGÜRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28KÖKSALAKÇAYADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.AHMETORMANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.ENVERDEMİRCİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.KENANDEMİRBAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
# cumhuriyet, 2024, Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 11:53 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Derinceli - derince de değişim şarttı..akp li başkanların kibirlerinden geçilmiyor du..iyi oldu. sertiff bey inşallah iyi işler çıkarırı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:39

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL