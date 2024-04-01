|DARICA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|1.04. 2024 10:22
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|MURAT
|KAYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|2
|ERHAN
|BALIKCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|3
|İSMAİL
|RAMAZANOĞLU
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|4
|ÖZGÜR
|ÇELİK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|5
|ENGİN
|GÜNEŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|6
|SELMA
|GÜLENÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|DİLAN
|GÜVEN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|8
|HÜSEYİN
|OKUTAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|TEKİN
|TÜRKYÜCEL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|FATİH
|GÜRSOY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|HÜSAMETTİN
|ERGÜL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|12
|CAN BULUT
|YILMAZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|13
|YILMAZ
|TUNALI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|14
|TURGAY
|KILIÇ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|15
|KENAN
|PALTACI
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|16
|OSMAN
|AĞYAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|SERKAN
|GÜVEN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|18
|MUSTAFA
|KAYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|MERAL
|KISACIK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|20
|VEDAT
|YILMAZ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|21
|YAŞAR
|KARAKAŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|22
|KAZIM
|GÜNGÖR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|23
|HASAN
|YENİAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|24
|BİROL
|BEZİRCİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|25
|NURGÜL
|KAHVECİ FIRTINA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|26
|SERKAN
|ÖZCAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|27
|VEYSEL
|ÖZGÜR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|28
|KÖKSAL
|AKÇAY
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|AHMET
|ORMAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|ENVER
|DEMİRCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|KONT.
|KENAN
|DEMİRBAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
01 Nis 2024 - 11:53- Siyaset Güncelleme:
İşte Darıca'da meclis üyesi dağılımı
31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Darıca'da belediye meclis üyesi dağılımı belli oldu.
01 Nis 2024 - 11:53 - Siyaset Yazdır
Mahreç Büşra Bozbağ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - derince de değişim şarttı..akp li başkanların kibirlerinden geçilmiyor du..iyi oldu. sertiff bey inşallah iyi işler çıkarırı.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.