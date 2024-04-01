- Siyaset

Dilovası Belediyesi'nde meclis üyesi listesi belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Dilovası Belediyesi meclis üyesi dağılımı belli oldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Dilovası Belediyesi'nde meclis üyesi listesi belli oldu mask

DİLOVASI İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1FEVZİKARADAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2EYLEMGÜLESERHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
3FATİHMERALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4AYHANERKANHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
5MUHAMMETDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6SİNANKARATAŞ İYİ PARTİ
7MEVLÜTKAYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8RAMAZANAKBOĞAHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
9CEMİLDAŞDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10MEHMETGÜLEKHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
11YAVUZYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12GÜLERTURGUTHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
13CİHANSEVİNÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14DAVUTERENİYİ PARTİ
15İNCİAYDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16HELİNÇİNARHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
17İBRAHİMKARAGÖZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18BÜLENTYAMANHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
19ÖZCANKAYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20SUATŞIKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21YAVUZYOLHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
22MURATKAYAİYİ PARTİ
KONT.OSMANAKBULUTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.NECATİTEMİZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.MAHMUTBARIŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIRAMAZANÖMEROĞLUAKPARTİ
KONT.1OSMANAKBULUTAKPARTİ
3FEVZİKARADAŞAKPARTİ
4EYLEMGÜLESERHALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ
5FATİHMERALAKPARTİ
# İyi Parti, 2024, Meclis

01 Nis 2024 - 11:55 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL