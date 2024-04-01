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İşte Gölcük'te belediye meclis üyesi listesi

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Gölcük Belediyesi'nde meclis üyesi listesi belli oldu.

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İşte Gölcük'te belediye meclis üyesi listesi mask

GÖLCÜK İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1BERNAABİŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2GÜLCANGÜÇ DENİZCİ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
3SEDATKULADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4OZANYILMAZ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
5ALİ RUHANÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6KADİRÖZDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7MUSTAFABÜYÜKBUDAKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8SAMEDSIRMAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9EMREEROLCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10MUHAMMETTURANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11İBRAHİMKILIÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12ÜSTÜNGÖKÇENCUMHURİYET HALK PARTİSİ
13RECEPBAŞKUTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14GAMZETOP MANAVCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15İBRAHİMUZUNERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16YUSUFAYDINCUMHURİYET HALK PARTİSİ
17HÜSEYİNDİLBERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18KÜRŞATÇAKIROĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19SAMİYILMAZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
20GÜNGÖRBALELADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21MİNE HATUNİŞERİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
22İLYASYAZICIADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23MURATSARALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
24BARBAROSBALABANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
25HÜLYAGÖKALPADALET VE KALKINMA PARTİSİ
26AHMETİŞLEKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
27TURANABLAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28GÜLÜMKÖSEOĞLUCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.MEHMETOLHANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.ADEMKURTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.HASANBATADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIALİ YILDIRIMSEZERAKPARTİ
KONT.1MEHMETOLHANAKPARTİ
3BERNAABİŞAKPARTİ
4GÜLCANGÜÇ DENİZCİ CHP
5SEDATKULAKPARTİ
6OZANYILMAZCHP
# chp, cumhuriyet, 2024, Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 11:57 - Siyaset

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