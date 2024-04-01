- Siyaset

Kandıra'da belediye meclis üyesi listesi oldu!

31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından Kandıra Belediyesi'nde yeni meclis üyesi listesi belli oldu.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kandıra'da belediye meclis üyesi listesi oldu! mask

KANDIRA İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1İSMAİLAYSUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2SERTANKULAÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3YÜKSELÖZKANANAVATAN PARTİSİ
4MUSTAFAYAĞIZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5SELAHATTİNOKANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6NİLGÜNGÜRCANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7HAKANAKBAŞANAVATAN PARTİSİ
8BARIŞGÜLSEVERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9ABDULKADİRKÖKSALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10SABAHATTİNGÜNGÖR CUMHURİYET HALK PARTİSİ
11UĞURVURALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12RECEPŞAHİNANAVATAN PARTİSİ
13HÜSEYİNAYAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14ZEHRAÖZAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15SELİMBAYBURTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16NEDİMARIOĞLUANAVATAN PARTİSİ
17MURATKÜÇÜKTECERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18ZAFERKAÇARADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19ASIMFİLİZANAVATAN PARTİSİ
20ZEYNEPÖZDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21İSMAİLBABÜRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22ZELİHAYALÇINTUĞ CUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.FEHMİ EVRENDİNÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.RECEPALÇINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.ALİ OSMANEROLADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIEROLÖLMEZAKPARTİ
KONT.1FEHMİ EVRENDİNÇAKPARTİ
3İSMAİLAYSUAKPARTİ
4SERTANKULAÇAKPARTİ
5YÜKSELÖZKANANAVATAN PARTİSİ
# cumhuriyet, 2024, Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 11:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL