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İşte Karamürsel’in belediye meclis üyeleri

Karamürsel’de seçimi CHP adayı Ahmet Çalık kazanırken belediye meclis üyeleri de belli oldu.

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İşte Karamürsel’in belediye meclis üyeleri mask

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Karamürsel Belediyesi başkanlığını AK Parti adayı Mesut Çetinkaya’ya karşı yarışan CHP adayı Ahmet Çalık Kazandı.

KARAMÜRSEL İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04.2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1İLKAYKAYA CUMHURİYET HALK PARTİSİ
2RECEPDEMİRELADALET VE KALKINMA PARTİSİ
3ALİKARA CUMHURİYET HALK PARTİSİ
4HATİCEAKKAYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
5NESLİHANYİĞİTCUMHURİYET HALK PARTİSİ
6AHMETPEHLİVANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7AHMETÇAKMAKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8BURHANGÜLBAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9ENVERDEMİRSOYSALCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10HASANOLGUNADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11AHMETGÜREŞÇİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
12ERDİNBİLGİÇADALET VE KALKINMA PARTİSİ
13YUSUFHANHASARCUMHURİYET HALK PARTİSİ
14MURAT YASİNTAŞKANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
15HÜSEYİNABANUZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
16SİBELKAHYAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17TURGUTERDOĞANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
18ENESBİLİCİADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19RECEPKÜÇÜKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
20ÜMMETAKTAŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
21ŞABANÇATARADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22AHMETKÖKSALCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.AKIN BİLGEBAŞARANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.ADEMPEKYÜREKCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.ERDOĞANFİTOZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIAHMETÇALIKCHP
KONT.1AKIN BİLGEBAŞARANCHP
3İLKAYKAYACHP
4RECEPDEMİRELAKPARTİ
5ALİKARACHP
# chp, cumhuriyet, 2024, Meclis, Ahmet Çalık, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 12:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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