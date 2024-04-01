İşte Karamürsel’in belediye meclis üyeleri

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Karamürsel Belediyesi başkanlığını AK Parti adayı Mesut Çetinkaya’ya karşı yarışan CHP adayı Ahmet Çalık Kazandı.
|KARAMÜRSEL İlçesi Belediye Meclis Üyeleri
|1.04.2024 10:22
|SIRA
|MECLİS ÜYESİ ADI
|SOYADI
|PARTİSİ
|1
|İLKAY
|KAYA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|2
|RECEP
|DEMİREL
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|3
|ALİ
|KARA
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|4
|HATİCE
|AKKAYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|5
|NESLİHAN
|YİĞİT
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|6
|AHMET
|PEHLİVAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|7
|AHMET
|ÇAKMAK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|8
|BURHAN
|GÜLBAŞ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|9
|ENVER
|DEMİRSOYSAL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|10
|HASAN
|OLGUN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|11
|AHMET
|GÜREŞÇİ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|12
|ERDİN
|BİLGİÇ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|13
|YUSUFHAN
|HASAR
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|14
|MURAT YASİN
|TAŞKAN
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|15
|HÜSEYİN
|ABANUZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|16
|SİBEL
|KAHYA
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|17
|TURGUT
|ERDOĞAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|18
|ENES
|BİLİCİ
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|19
|RECEP
|KÜÇÜK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|20
|ÜMMET
|AKTAŞ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|21
|ŞABAN
|ÇATAR
|ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
|22
|AHMET
|KÖKSAL
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|AKIN BİLGE
|BAŞARAN
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|ADEM
|PEKYÜREK
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|KONT.
|ERDOĞAN
|FİTOZ
|CUMHURİYET HALK PARTİSİ
|BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
|BELEDİYE BAŞKANI
|AHMET
|ÇALIK
|CHP
|KONT.1
|AKIN BİLGE
|BAŞARAN
|CHP
|3
|İLKAY
|KAYA
|CHP
|4
|RECEP
|DEMİREL
|AKPARTİ
|5
|ALİ
|KARA
|CHP
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.