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İşte Kartepe'deki yeni meclis üyesi listesi

Kartepe’de seçimi yeniden aday gösterilen AKP'li Mustafa Kocaman kazandı. İşte Kartepe Belediye meclis üyeleri…

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İşte Kartepe'deki yeni meclis üyesi listesi mask

KARTEPE İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1AHMETÖZÜERADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2SALİH ZEKİKARAKADILAR CUMHURİYET HALK PARTİSİ
3ALİKARAKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4EBRUÖNAL ÇETİNKAYA CUMHURİYET HALK PARTİSİ
5ENESAYDINLIADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6EDAAÇIKYOLADALET VE KALKINMA PARTİSİ
7KADİRKESKİNCUMHURİYET HALK PARTİSİ
8ELİFDURMUŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
9SEDATTOPALCUMHURİYET HALK PARTİSİ
10ORHANAKYÜZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
11EROLYILMAZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12SERKANALTINTAŞCUMHURİYET HALK PARTİSİ
13MURATSAĞLAMADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14CİHANÇAKIRCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15ENESEMENGENADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16SELÇUKKÖSEMENADALET VE KALKINMA PARTİSİ
17İKRAMDEMCİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
18LÜTFULLAHKADIOĞLUYENİDEN REFAH PARTİSİ
19HULUSİAKTOPADALET VE KALKINMA PARTİSİ
20SEFAÇELEBİCUMHURİYET HALK PARTİSİ
21SEDATBALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
22BİLALKARSLIADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23CENGİZŞENGÜLCUMHURİYET HALK PARTİSİ
24AHMETGÜNGÖRMEZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25OKTAYKÖSEMCUMHURİYET HALK PARTİSİ
26MAHİRTUTAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
27HÜSEYİNŞİMŞEKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
28RAMAZANSENEMCUMHURİYET HALK PARTİSİ
KONT.ZAFFERTURHANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.BAHRİÖZDEMİRADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.HAKANÖZÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
    
    
    
    
    
    
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ
BELEDİYE BAŞKANIMUHAMMET MUSTAFAKOCAMANAKPARTİ
KONT.1ZAFFERTURHANAKPARTİ
3AHMETÖZÜERAKPARTİ
4SALİH ZEKİKARAKADILAR CHP
5ALİKARAKAŞAKPARTİ
6EBRUÖNAL ÇETİNKAYACHP
# Kartepe, chp, cumhuriyet, 2024, Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 12:01 - Siyaset

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