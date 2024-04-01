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İşte Körfez Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri

Körfez Belediyesi’nde seçimi AKP adayı Şener Söğüt kazandı. İşte Körfez’in yeni meclis üyeleri.

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İşte Körfez Belediyesi’nin yeni meclis üyeleri mask

KÖRFEZ İlçesi Belediye Meclis Üyeleri1.04. 2024 10:22
SIRAMECLİS ÜYESİ ADISOYADIPARTİSİ
1İBRAHİMÇIRPANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
2ERKANUYGUN CUMHURİYET HALK PARTİSİ
3MURATGÜLBİÇİMADALET VE KALKINMA PARTİSİ
4TUĞMANKAYALI CUMHURİYET HALK PARTİSİ
5AHMETTOPUZADALET VE KALKINMA PARTİSİ
6ASLITUNACUMHURİYET HALK PARTİSİ
7CENGİZÖZTÜRKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
8SERHANGÜNÇÜCUMHURİYET HALK PARTİSİ
9AYŞEHACET AŞARADALET VE KALKINMA PARTİSİ
10İNANGÜNAYCUMHURİYET HALK PARTİSİ
11ŞABANAYDINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
12NURCANKUŞCUCUMHURİYET HALK PARTİSİ
13AHMETERDEMİŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
14ÜNALAKYÜZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
15FATİHYALÇINADALET VE KALKINMA PARTİSİ
16GÖKMENYILMAZCUMHURİYET HALK PARTİSİ
17İSMAİLAKOVAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
18DOĞANÖNALADALET VE KALKINMA PARTİSİ
19BURCUTEKİNCUMHURİYET HALK PARTİSİ
20SEZER TARIKBEKİROĞLUADALET VE KALKINMA PARTİSİ
21MEHMETBAKARCUMHURİYET HALK PARTİSİ
22NEBAHATÇELİKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
23ALİDOĞANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
24MEHMETAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
25ZEYNELARSLANCUMHURİYET HALK PARTİSİ
26BAYRAMKURTARANADALET VE KALKINMA PARTİSİ
27CEYLAN GÖKÇEERDEMCUMHURİYET HALK PARTİSİ
28ALİKAŞKAŞADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.RAMAZANTUNAADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.DOĞANORAKADALET VE KALKINMA PARTİSİ
KONT.ÖMER SEMİHYURTADALET VE KALKINMA PARTİSİ
# cumhuriyet, 2024, Meclis, Cumhuriyet Halk Partisi

01 Nis 2024 - 12:03 - Siyaset

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