Eski milletvekili adayının eşi vefat etti

Fazilet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı merhum Abdurrahman Üzmez’in eşi Muhibbe Üzmez, kalp rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Muhibbe Üzmez yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muttalip Üzmez’in annesi Muhibbe Üzmez’in cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Yukarı Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.