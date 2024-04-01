Fazilet Partisi Kocaeli Milletvekili adayı merhum Abdurrahman Üzmez’in eşi Muhibbe Üzmez, kalp rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Muhibbe Üzmez yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muttalip Üzmez’in annesi Muhibbe Üzmez’in cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Yukarı Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Eski milletvekili adayının eşi vefat etti
Kocaeli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muttalip Üzmez’in annesi, Fazilet Partisi milletvekili adayı merhum Abdurrahman Üzmez’in eşi Muhibbe Üzmez 85 yaşında yaşamını yitirdi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.