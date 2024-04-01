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Eski milletvekili adayının eşi vefat etti

Kocaeli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muttalip Üzmez’in annesi, Fazilet Partisi milletvekili adayı merhum Abdurrahman Üzmez’in eşi Muhibbe Üzmez 85 yaşında yaşamını yitirdi

Eski milletvekili adayının eşi vefat etti mask

Fazilet Partisi  Kocaeli Milletvekili adayı merhum Abdurrahman Üzmez’in eşi Muhibbe Üzmez, kalp rahatsızlığı nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Muhibbe Üzmez yapılan tüm tedavilere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Muttalip Üzmez’in annesi Muhibbe Üzmez’in cenazesi bugün Karamürsel Merkez Camiinde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Yukarı   Yeni Mezarlığında toprağa verilecek.
# yeni

01 Nis 2024 - 12:54 - Asayiş

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