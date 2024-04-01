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Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı!

Kars’ta muhtarlık seçimi dolayısıyla 6 köyde çıkan kavgada 25 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı! mask

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle 8 kişi yaralanırken, muhtarlık seçimi nedeniyle Koyunyurdu köyünde 3, Kağızman’a bağlı Keşişkıran köyünde 7, Selim Gelinalan köyünde 2, Arpaçay Akçakale köyünde 1, Sarıkamış’a bağlı Benencik köyünde 2, Çolaklı köyünde de 2 kişi olmak üzere 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.

01 Nis 2024 - 12:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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