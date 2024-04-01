Kars’taki 'muhtarlık' kavgalarında 25 kişi yaralandı!

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle 8 kişi yaralanırken, muhtarlık seçimi nedeniyle Koyunyurdu köyünde 3, Kağızman’a bağlı Keşişkıran köyünde 7, Selim Gelinalan köyünde 2, Arpaçay Akçakale köyünde 1, Sarıkamış’a bağlı Benencik köyünde 2, Çolaklı köyünde de 2 kişi olmak üzere 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.