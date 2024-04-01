Bıyık: ‘Kazanan Darıca oldu’

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Darıca’da seçimi kazanan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, zafer coşkusunu binlerce Darıcalı ile birlikte kutladı. Sandıkların açılmasıyla birlikte sokaklar dolup taşarken kutlamanın adresi ise Adnan Menderes Kültür Merkezi önü oldu. Binlerce Darıcalı bayraklar ve meşalelerle zafer coşkusunu doyasıya yaşarken kutlamalara Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, MHP Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Vedat Yılmaz ve partililer ile çok sayıda Darıcalı katıldı.

CUMHUR İTTİFAKI TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete seslenişinin ekrana yansıtıldığı programda söz alan AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, seçimin kazanılması dolayısıyla Darıcalılara teşekkür etti. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın çalışkanlığıyla zaferi hak ettiğini ifade eden Şakar, 5 yıl boyunca Darıca’da hizmet seferberliğinin devam edeceğini söyledi. Ardından söz alan Cumhur İttifakı ilçe başkanları da kısa bir selamlama konuşması yaparak Darıcalılara desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

BIYIK: “KAZANAN DARICA OLDU”

Coşkulu kalabalığa seslenen ve kendisine verdikleri destek için teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kazananın Darıca olduğunu ifade ederek “Yoğun bir tempoda devam ettirdiğimiz kampanya sonucunda milletimizin teveccühü ile ikinci dönem için belediye başkanlığını kazandık. Öncelikle aziz milletimize bize güvendikleri ve destekledikleri için teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakımızın kıymetli ilçe başkanları ve yönetimlerine, gençlik kolları ve kadın kollarına teşekkür ediyorum. Milletimiz sandıkta son sözünü söyledi. Biz üzerimize düşen mesajları alarak yeniden hizmet için yollara revan olacağız. Kazanan Darıca olacak. Hizmet maratonuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden milletimizle iç içe olmaya hayatlarını kolaylaştırmaya ve Darıca’mız için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.