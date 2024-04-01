Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

Derince’de yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP’nin adayı Sertif Gökçe kazandı. Gökçe, 1994 yılından beri ilçede yapılan seçimlerde CHP’nin ilk belediye başkanı olma unvanını kazandı. CHP’nin seçimi kazanmasının kesinleşmesinden sonra CHP’liler seçim bürosu önünde toplanarak, seçim zaferini hep birlikte kutladı. Partililer uzun süre Sertif Gökçe’ye sevgi gösterisinde bulundu.

“ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK”

Seçim bürosunun önündeki coşkulu kalabalığa seslenen Derince’nin yeni belediye başkanı Sertif Gökçe, “Çok çalıştık, çok mücadele ettik, sonunda Derince’de seçimi kazandık. Bundan sonra çok çalışıp, ilçemizi layık olduğu yere getireceğiz. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Seçimi kazanmamda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.