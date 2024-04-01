Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

Derince’de yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP’nin adayı Sertif Gökçe kazandı. Gökçe, 1994 yılından beri ilçede yapılan seçimlerde CHP’nin ilk belediye başkanı olma unvanını kazandı. CHP’nin seçimi kazanmasının kesinleşmesinden sonra CHP’liler seçim bürosu önünde toplanarak, seçim zaferini hep birlikte kutladı. Partililer uzun süre Sertif Gökçe’ye sevgi gösterisinde bulundu.
“ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK”
Seçim bürosunun önündeki coşkulu kalabalığa seslenen Derince’nin yeni belediye başkanı Sertif Gökçe, “Çok çalıştık, çok mücadele ettik, sonunda Derince’de seçimi kazandık. Bundan sonra çok çalışıp, ilçemizi layık olduğu yere getireceğiz. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Seçimi kazanmamda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sade Vatandaş - Milli ve Manevi değerlere çooook büyük hurmet gösteren AKP en sonunda Derince gibi manevi ağırlığı olan bir bölgeyi getirdi CHP'ye teslim etti ! Bunların muhafazakarlıkalrı bu kada rişte !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.