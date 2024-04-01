- Siyaset

Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

30 yıllık süre içinde Derince’de ilk kez belediye başkanlığını kazanan CHP’de büyük bir coşku vardı. Seçim bürosu önünde toplanan partililer, belediye başkanı seçilen Sertif Gökçe’ye sevgi gösterisinde bulunarak seçim zaferini doyasıya kutladılar

Mesut Akbulut
Mesut Akbulut Tüm Haberleri
Derince’de Sertif Gökçe coşkusu mask
Derince’de Sertif Gökçe coşkusu
Derince’de Sertif Gökçe coşkusu
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Derince’de yapılan belediye başkanlığı seçimini CHP’nin adayı Sertif Gökçe kazandı. Gökçe, 1994 yılından beri ilçede yapılan seçimlerde CHP’nin ilk belediye başkanı olma unvanını kazandı. CHP’nin seçimi kazanmasının kesinleşmesinden sonra CHP’liler seçim bürosu önünde toplanarak, seçim zaferini hep birlikte kutladı. Partililer uzun süre Sertif Gökçe’ye sevgi gösterisinde bulundu.

“ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK”

Seçim bürosunun önündeki coşkulu kalabalığa seslenen Derince’nin yeni belediye başkanı Sertif Gökçe, “Çok çalıştık, çok mücadele ettik, sonunda Derince’de seçimi kazandık. Bundan sonra çok çalışıp, ilçemizi layık olduğu yere getireceğiz. Gün birlik ve beraberlik zamanıdır. Bundan sonra herkesin belediye başkanı olacağım. Seçimi kazanmamda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.

Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

Derince’de Sertif Gökçe coşkusu

# sertif gökçe, chp, seçim, yeni

01 Nis 2024 - 13:11 - Siyaset

Mahreç  Mesut Akbulut

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Sade Vatandaş - Milli ve Manevi değerlere çooook büyük hurmet gösteren AKP en sonunda Derince gibi manevi ağırlığı olan bir bölgeyi getirdi CHP'ye teslim etti ! Bunların muhafazakarlıkalrı bu kada rişte !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:36

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL