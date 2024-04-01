01 Nis 2024 - 13:12- Siyaset G:

Hürriyet’ten Gökçe’ye tam destek  

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Hürriyet’ten Gökçe’ye tam destek   mask
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İzmit’te yeniden belediye başkanı seçilen CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet, Belsa Plaza önünde coşkulu kalabalığa seslendi. Hürriyet, daha sonra Derince’ye giderek belediye başkanı seçilen Sertif Gökçe’ye de destek verdi. Seçim otobüsünün üstüne çıkan Hürriyet, Gökçe’ye başarılar diledi. Gökçe de bu destekten dolayı Hürriyet’e teşekkür etti.

 
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01 Nis 2024 - 13:12 - Siyaset

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