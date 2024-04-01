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İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı’nın Millet Bahçesine dönüşümü için çalışmalarına devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı mask
İzmit Millet Bahçesi şekillenmeye başladı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit merkezde yer alan Kocaeli Fuarı bu kapsamda yenilenerek Millet Bahçesine dönüştürülüyor. Toplamda 278 bin metrekare alan üzerine inşa edilen İzmit Millet Bahçesi içerisinde spor ve sosyal alanları, çok amaçlı salonlar ve birçok etkinlik alanı barındırıyor.
Eski ve kullanışsız yapıların kaldırıldığı alanda vatandaşların kullanımı için yenilerinin yapımı devam ediyor. Bu kapsamda, kafeler bölgesinde cam montajında sona gelindi. Prekast dış cephe imalatları devam ediyor. Ekipler yapılan iç kısımlarında ise zemin döşeme imalat hazırlıklarına başladı.
Düğün salonları bölgesinde ise ekipler A-B blok kör kasa imalatları, dış cephe prekast imalatları, çatıda yalıtım öncesi koruma betonu imalatlarına devam ediyor. İç kısımlarda da duvar sıva imalatlarıyla birlikte elektrik mekanik tesisat imalatları yapılıyor. C-D blokta ise tabliye kalıp demir imalatlarına devam ediliyor. Alanın alt yapı imalatları kapsamında yağmursuyu hattı yüzde 90, pis su hattı yüzde 70, temiz su hattı ise yüzde 20 oranında tamamlandı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

01 Nis 2024 - 13:15 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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