Tutuş'tan ilk açıklama:"Hayatıma Mali Müşavir Tutuş olarak devam edeceğim"

Seçimin kaybedeni AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş ise dün herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün yazılı bir açıklamada bulunan Tutuş "Herşeyden önce bu süreçte; Bizlere evinizi, iş yerinizi ve en önemlisi gönlünüzü açtınız. İnsani nezaket ve olgunluğu her zaman önceleyerek, birbirimize bu inançla mukabele ettik. Ve o sebeple “İzmit Bizim Evimiz” dedik. Sağolun, varolun…
MALİ MÜŞAVİR TUTUŞ OLARAK DEVAM EDECEĞİM
Milletin tercihi sorgulanmaz. Sorgulamamız gereken, bu sonucun nedenleridir. Sonuçlar ülkemiz için hayra ve daha güzel günlere vesile olsun ümidindeyim. Aslolan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. Benim anlayışımda siyaset bir meslek değildir, uygun zaman ve zeminde icra edilir ve birgün biter. Dolayısıyla ben de; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatıma Mâli Müşavir Muharrem Tutuş olarak devam edeceğim.
TÜM TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ
Son olarak; En tepeden en alta kadar, bizlerle birlikte gayret eden tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta KBB başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
İzmi̇tli̇ - Tutuşan tutuş,daha nevzatla yaptıklarının hesabını verecen.kaçmak yok.
Izmitli - bu adam kim yaa..bunu aday yapanı gönderercksin asıl...güle güle.
Geri Zekalı - tutuş patladı gitti
İzmtli41 - Güle güle canım görüşürüz..
Erol Demirbek - siyasete karışmışsın bir kere , devam et bari.
Harun İzmi̇t - Muharrem bey bunun sizin şahsınıza ilgisi yok. Siz zaten yanlış adaydıniz. Birileri sizi arkadan itti.
Umutcan Konuralp - Haydi Muharrem gel bakalım
Ali - Rezil oldun nasıl o yüzle gezeceksin.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.