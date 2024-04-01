01 Nis 2024 - 13:27- Siyaset G:

Tutuş'tan ilk açıklama:"Hayatıma Mali Müşavir Tutuş olarak devam edeceğim"

Dün yapılan 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde gayri resmi sonuçlara göre İzmit Belediye Başkanlığını 5 yıl sonra yeniden kazanan Hürriyet yeniden Belediye Başkanı seçildi .

Cihat Polat
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Tutuş'tan ilk açıklama:"Hayatıma Mali Müşavir Tutuş olarak devam edeceğim" mask


Seçimin kaybedeni AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş ise dün herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün yazılı bir açıklamada bulunan Tutuş "Herşeyden önce bu süreçte; Bizlere evinizi, iş yerinizi ve en önemlisi gönlünüzü açtınız. İnsani nezaket ve olgunluğu her zaman önceleyerek, birbirimize bu inançla mukabele ettik. Ve o sebeple “İzmit Bizim Evimiz” dedik. Sağolun, varolun…

MALİ MÜŞAVİR TUTUŞ OLARAK DEVAM EDECEĞİM 

Milletin tercihi sorgulanmaz. Sorgulamamız gereken, bu sonucun nedenleridir. Sonuçlar ülkemiz için hayra ve daha güzel günlere vesile olsun ümidindeyim. Aslolan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. Benim anlayışımda siyaset bir meslek değildir, uygun zaman ve zeminde icra edilir ve birgün biter. Dolayısıyla ben de; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatıma Mâli Müşavir Muharrem Tutuş olarak devam edeceğim.

TÜM TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ 

Son olarak; En tepeden en alta kadar, bizlerle birlikte gayret eden tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta KBB başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum…

# Muharrem Tutuş, türkiye, 2024, AKP, ilçe, TÜRK, Tahir Büyükakın

01 Nis 2024 - 13:27 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(8)
08

İzmi̇tli̇ - Tutuşan tutuş,daha nevzatla yaptıklarının hesabını verecen.kaçmak yok.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:57
07

Izmitli - bu adam kim yaa..bunu aday yapanı gönderercksin asıl...güle güle.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 14:37
04

Erol Demirbek - siyasete karışmışsın bir kere , devam et bari.

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 01 Nisan 14:11
03

Harun İzmi̇t - Muharrem bey bunun sizin şahsınıza ilgisi yok. Siz zaten yanlış adaydıniz. Birileri sizi arkadan itti.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 01 Nisan 13:50
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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