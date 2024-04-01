Tutuş'tan ilk açıklama:"Hayatıma Mali Müşavir Tutuş olarak devam edeceğim"



Seçimin kaybedeni AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş ise dün herhangi bir açıklama yapmadı. Bugün yazılı bir açıklamada bulunan Tutuş "Herşeyden önce bu süreçte; Bizlere evinizi, iş yerinizi ve en önemlisi gönlünüzü açtınız. İnsani nezaket ve olgunluğu her zaman önceleyerek, birbirimize bu inançla mukabele ettik. Ve o sebeple “İzmit Bizim Evimiz” dedik. Sağolun, varolun…

MALİ MÜŞAVİR TUTUŞ OLARAK DEVAM EDECEĞİM

Milletin tercihi sorgulanmaz. Sorgulamamız gereken, bu sonucun nedenleridir. Sonuçlar ülkemiz için hayra ve daha güzel günlere vesile olsun ümidindeyim. Aslolan Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. Benim anlayışımda siyaset bir meslek değildir, uygun zaman ve zeminde icra edilir ve birgün biter. Dolayısıyla ben de; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki hayatıma Mâli Müşavir Muharrem Tutuş olarak devam edeceğim.

TÜM TEŞKİLATA TEŞEKKÜR ETTİ

Son olarak; En tepeden en alta kadar, bizlerle birlikte gayret eden tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyor, başta KBB başkanımız Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve tüm ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum…