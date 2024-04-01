İYİ Parti Kocaeli’den seçim sonrası açıklama

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, açıklamasında “Seçimler demokrasimizin olmazsa olmazıdır ve her siyasi partinin de, her vatandaşımızın da sonuçlara saygı duyması gerekmektedir. Türk milleti de 31 Mart’ta sandıklara koşarak iradesini göstermiştir. Milletimiz, seçim bölgelerinde özgür iradeleri ile seçimlerini yapmış, belediye başkanlarını, meclis üyelerini seçmiştir.
Elbette ki her seçimde sonuçları itibariyle siyasi partiler de kendi iç muhasebelerini yapmakta, eksiklerini masaya yatırmaktadır. Biz de İYİ Parti olarak en demokratik şekilde bunu yapacağız. Bu süreçte canla başla çalışan tüm adaylarımıza, partililerimize, seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçilen belediye başkanları, meclis üyesi ve muhtarlarımıza başarı dileklerimi sunuyorum. 31 Mart ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.