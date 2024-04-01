Fark 1395' geçersiz 5014! Tayfun Balıkçı 'dan çağrı "Yanımızda olmaya davet ediyoruz"

GEÇERSİZ OYLAR İLE FARK SONUCU DEĞİŞTİRİYOR

Gelen oy torbalarının ağzınin usulüne uygun şekilde mühürlü olmaması, geçersiz oyların 5 bin 14 olması ancak AKP adayı ile Balıkçı'nın arasındaki farkın 1395 olması sebebiyle seçimin sonucunu değiştirebilir nitelikte olması ve elektrik kesintisi gibi teknik sıkıntıların olması nedeniyle dün gece Körfez'deki 401 sandığın tamamına 3 ayrı itirazda bulundu.

KARANLIĞA MAHKUM ETMEYECEĞİZ

İlçe Seçim Kurulu itirazlara ilişkin kararını saat 14:00'da açıklayacak. Karara sayılı dakikalar kala CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı bir açıklamada bulundu. Balıkçı "Halkın iradesini "karanlığa" mahkum etmeyeceğiz!Dün yapılan seçimde halkın iradesini ortaya koyup verdiği oyların, bir takım şaibelerle sayım sırasında yapılan karartmalarla önüne geçilmesine karşı çıkıyoruz.

HERKESİ KÖRFEZ TİCARET ODASINA DAVET ETTİ

14.00 da İrademizi göstermek ve oylarımızın yeniden sayım talebine karşın YSK'nın açıklamasını merakla bekliyor ve takip ediyoruz. Katılım sağlayabilecek yol arkadaşlarımızı da yanımızda olmaya davet ediyoruz."dedi