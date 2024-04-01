NAZIM ÇELİK YAZDI… Biz ne diyorsak O

NAZIM ÇELİK

Seçim bitti. Dananın kuyruğu koptu. Gazeteniz Kocaeli yaptığı anketi doğru çıktı. Köşe yazarımız Nazım Çelik seçimden iki hafta önceki köşe yazısında Kocaeli genelindeki seçim sonuçları CHP 2, Bağımsız 2, AKP ise 8 Belediye” diye ilan etmişti. Dün akşamki seçim sonuçlarına göre CHP 3 belediye kazanarak 9-3 yaptı. Birçok gazetenin bilemediğini seçim sonuçlarını Kocaeli’nde en yakın bilen gazete olduk. Köşe yazısına birçok yorum geldi. Vay efendim yazar keseden bol atıyormuş, algı operasyonu yapıyormuş diye. Hatta Metin Ulu diye bir okur mektup göndererek AKP’nin Kocaeli’nde 13-0 yapacağını yazmıştı. (Mektup aşağıda okuyabilirsiniz) Sayın Nazım Çelik diyerek başlamış sevgi ve saygılarını göndermiş kibarca. Gazetemizin yaptığı anketin yanlış olduğunu AKP’nin bütün belediyelerini alacağını dile getirmişti. Şimdi ise vatandaştaki Yazarımız Nazım Çelik seçimden 2 hafta önceki “Anketler Kocaeli’nde ne diyor?” adlı köşe yazısı binlerce kez tıklanarak büyük ilgi görmüştü. Anketimizde:

İZMİT CHP Adayı Fatma Kaplan Hürriyet (CHP) %45,1, Muharrem Tutuş (AKP) 25.3.

DERİNCE CHP adayı Sertif Gökçe %33,7, AKP belediye başkan adayı İbrahim Şirin ise 26,4.

KARAMÜRSEL CHP Adayı Ahmet Çalık % 34.2, AKP adayı Mesut Çetinkaya % 27.9 olarak ilan etmiştik.

Bildik mi? Bildik. Hiç kimse inanmıyordu. Herkes taraflı yazdığımızı sanıyordu.Bir kez daha halklı çıktık. Bunun gurununu yaşıyoruz. “YRP ivme kazanacak” diye yazmıştık. Yine bildik. “Bu seçimde Zafer Partisi’nin alacağı oy oranları çok konuşulacağa benzer” Demiştik. Haklı çıktık. Anketimizde Gebze’de Erkan Baş Sürpriz yapabilir demiştik. Yapamadı. Beklentinin çok altında kaldı. “Başiskele ve Kandıra bağımsız adayların kazanma şansı yüksek.” Demiştik. Az farkla kaybettiler. “Bu seçim birçok şeye gebe” diye yazmıştık. Öyle oldu. Hiç Kimsenin beklemediği bir durum ortaya çıkıp CHP birinci parti oldu. ”AKP Kocaeli’nde çeşitli nedenlerle tekrar aday göstermediği belediye başkanların yerine atadığı yeni belediye başkanlarından partililer memnun görünmüyor.” Demiştik. Aynısı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi AKP adayı Tahir Büyükakın olumlu siyaseti, her kesime ılımlı bakması ve kucaklaması, sade bir seçim kampanyası yürütmesi elinin rahat olduğunu gösteriyor.” Diye yazmıştık. Herkesçe bilinen bir şeydi. “Fatma başkan bu sefer daha güçlü bir meclis ile tekrar İzmit’i yönetmek istediğinden geniş kesimler tarafından tanınan meclis üyeleri ile yola koyulup, İzmit’te ipi göğüsleyecek kişi olarak gösteriliyor.” Demiştik. Hiç yanılmadık. Evet bizi okumaya, bizi izlemeye devam edin. Bu kentin 49 yıllık yarım asırlık gazetesiyiz. Deneyimli kadroları, usta köşe yazarları ile her daim zirvedeyiz. Bizde kalın, sevgiyle haberle kalın…