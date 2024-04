NİSAN AYI SEBZELERİ

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Sağlıklı beslenenler sebze ve meyveleri mevsiminde yemeye özen gösteriyor çünkü mevsim dışında yetişen sebzeler seralarda bol miktarda yapay gübre ve tarım ilacıyla yetiştiriliyor. Ancak fark ettik ki her mevsimde her türlü sebzeyi meyveyi marketlerde görerek büyümüş olan yeni kuşaklar hangi sebze/meyvenin hangi mevsimin ürünü olduğunu bilmiyorlar. Maalesef diyetisyenlerin, doktorların bir kısmı bile bilmiyor. Çakma FT’cilerin bu mevsimde domates, biber, salatalık patlıcan yediğini gözleyebilirsiniz. Biz de her ay, ayın sebze ve meyvelerini Sağlıklı Yaşıyoruz sayfasında paylaşmaya başladık.



Her gün yediğimiz yemekleri (sebzeleri, meyveleri) Instagram @a.okancaglar hesabında hikayelerde paylaşıyoruz (Ramazan Ayı hariç). Aylık olarak da öne çıkanlardan ulaşabilirsiniz. Bizim yediklerimizi inceleyecek olursanız domates, biber, salatalık, patlıcan, kabak gibi yaz sebzelerini henüz göremezsiniz. Sadece yazdan konserve edilmiş veya kurutulmuş olanları görebilirsiniz.



Önce sebzeleri paylaşıyoruz, meyveleri ve balıkları da ayrıca paylaşacağız. Bu liste ortalama bir listedir ve yöresel farklılıklar bulunabilir.



Nisan ayı sebzeleri:

1- Enginar

2- Bakla

3- Bezelye / Sultani bezelye

4- Bebe havuç

5- Kuşkonmaz

6- Taze sarımsak

7- Semizotu (şu anda Datça’da bizim bahçemizde çıktı)

8- Yabani otlar: ısırgan, kekik - zahter, ebegümeci, arapsaçı - rezene, çiriş, deniz börülcesi, hindiba - radika, turp otu, labada, madımak, kazayağı, şevketi bostan, gelincik, hardal otu, hodan, yabani pazı, ışgın, kenker, kaya koruğu, cibes, çiğdem, sarmaşık (yabani kuşkonmaz).



Her mevsim bulunabilen sebzeler:

1- Maydanoz

2- Dereotu

3- Nane

4- Tere (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

5- Taze soğan

6- Roka (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

7- Marul (Bazı yörelerde her mevsim bulunmaz.)

8- Pazı

9- Kuru soğan

10- Kuru sarımsak



İllüstrasyon: Bilge Keysan @bilgekeysan