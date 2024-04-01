01 Nis 2024 - 14:19- Siyaset G:

AKP'nin buluşması ertelendi!

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AKP'nin buluşması ertelendi! mask

AKP'nin seçimin ardından Kocaeli İl Başkanlığı önünde gerçekleştireceği buluşma iptal oldu. Etkinlik 7 Nisan Pazar Günü teşkilat iftarı şeklinde gerçekleştirilecek.
# oldu, AKP

01 Nis 2024 - 14:19 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Mesut - Bu daha iyi günleriniz ülkenin kanını emdiniz bu normal zenginleşme şımarık yandaş derken sabah oldu erken

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 01 Nisan 14:50

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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