Cengiz Kan Kandıra'da seçim sonuçlarına itiraz etti!

Körfez ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti Adayı Şener Söğüt, resmi olmayan sonuçlara göre, belediye başkanı oldu. CHP, Körfez Belediye Başkan Adayı Tayfun Balıkçı ise 1395 oy farkla seçimi kaybetti. Aradaki oy farkının az olması sebebiyle CHP, ilçedeki 399 sandığın tamamına itiraz etti. Toplam 5 bin 73 oyun geçersiz sayıldığı ilçede, İlçe Seçim Kurulu'nun itirazı değerlendirdiği öğrenildi.

KANDIRA’DA 885 OY FARK

Kandıra ilçesinde ise AK Parti’nin adayı Erol Ölmez, bağımsız aday Cengiz Kan karşısında 885 oy farkla seçimi kazandı. İlçede 2 bin 556 oy ise geçersiz sayıldı. Bağımsız aday Cengiz Kan, sandık sonuçlarını incelediğini belirterek, “Bağımsız aday olduğumuz için değerlendirmeleri kendimiz yapıyoruz. Durumun hukuki üslubuna bakıp, evrakları ona göre düzenleyip harekete geçeceğiz. Yarın saat 15.00’e kadar itiraz hakkımız var. Müsait bir zamanda gidip, itirazlarımızı yapacağız” dedi.