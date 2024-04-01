İYİ Parti kongreye gidiyor!

31 Mart seçimlerinde toplamda 1 milyon 680 bin oy alarak yüzde 3,77'lik bir oy oranına ulaşan İYİ Parti ağır bir hezimet yaşadı.

CHP ile ittifakı reddeden ve dünkü ağır hezimet sonrası istifaya çağrılan İYİ Parti lideri Meral Akşener, canlı yayında şunları söyledi:

- Milletimizin iradesiyle seçilen tüm büyükşehir belediye başkanlarına il ilçe ve belde belediye başkanlarını belediye belediyeler ve muhtarları tebrik ediyorum.

- Şunu açıkça söylemek isterim ki seçimlerin cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir olgunluk ve zerafetle tamamlanmış olması, ülkemizin demokrasi geleneği için fevkalade önemli ve demokrasinin en temel ölçütü milletin hür iradesini yansıtma şartlarına sahip olabilmesidir.

- Milletimiz bir il, 23 ilçe ve yedi belde olmak üzere toplam 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Bu kıymetli emanet için teşekkür ediyoruz.

- İtirazlarımızın sürdüğü belediyeler var.

- Geride bıraktığımız seçimlerle birlikte milletimizin iki yumruk arasına sıkıştırılmaktan ne kadar yorulduğunu bir kez daha görmüş olduk.

- Milletimiz bu seçimde alışılmış kutuplaşma alanlarına suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi.

- 2023 yılındaki seçime göre milletimizin sandığa katılım oranındaki büyük düşüşü hiçbir siyasi görmezden gelemez.

- Gereken adımları atacağız. Bu sebeple parti tüzüğü, bana verdiği yetki gereğince en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.