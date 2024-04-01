YRP Büyükşehir Adayı Aydal: “Kocaeli beni kaybettiği için üzülsün!”

Yeniden Refah Partisi (YRP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doğan Aydal, seçimi kaybetmesinin ardından İl Başkanı Ali Taştan ve partililerin de katılımıyla toplantı düzenleyerek açıklamalarda bulundu. Seçimin galibinin CHP ve YRP olduğunu söyleyen Aydal, kendisini seçmeyen Kocaeli halkının üzülmesi gerektiğini ifade etti.

SEÇİMİN GALİBİ CHP VE YRP’DİR

Seçimi ülke genelinde YRP ve CHP’nin kazandığını söyleyen Aydal, “ 2024 Mahalli idareler seçimleri yapılmış ve bazı illerimizdeki münferit olaylar dışında çok şükür huzur içinde tamamlanmıştır. Bu huzurlu ortamı hazırlayan bütün idari amir ve güvenlik güçlerimize yürekten teşekkür ederiz. Ülke bizim; parti ayırt etmeksizin her kademede seçilen yerel yöneticilerimize de başarılar dileriz. Seçimlerin genel değerIendirilmesine gelince; Bu seçimin iki galip partisi olmuştur. Malum olduğu gibi bu seçimlerde CHP ve Yeniden Refah Partisi bu seçimin iki galibidir. Yeniden Refah Partimizin 2018 yılı kasım ayında kurulduğu düşünülürse, çok kısa bir süre içerisinde Ülkemizin üçüncü büyük partisi olarak yüzde 6.19 oy alması çok önemli bir başarıdır. Türkiye sathında birleştirme tutanağı tamamlanan illerde, Bir Büyükşehir Şanlıurfa Bir Yozgat 37 İlçe, 22 belde Yeniden Refahlı adaylar tarafından kazanılmıştır” şeklinde konuştu.

İTTİFAKI ELEŞTİREN MHP’LİLER HAKLI ÇIKTI

AK Parti’yle MHP’nin bir olmasını eleştiren ülkücülerin haklı çıktığını söyleyen Aydal, “Türkiye sathındaki değerlendirmelerimize gelince; Türkiye seçmeni önemli bir değişim istemiştir. AK Parti, önemli bir seçimi başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi birçok büyükşehir olmak üzere birçok il ve ilçede kaybetmiştir. Cumhur İttifakının ana bileşeni MHP'nin oylarının da farklı adreslere yöneldiği görülmüştür. AK parti ile birlikteliği devam ettikçe Parti kimliklerinin kaybolacağı endişesi taşıyan MHP düşünürleri haklı çıkmıştır. İYİ parti, Deva, Saadet, Gelecek, Hüdapar, İşçi Partisi gibi TBMM'de milletvekilleri bulunan partilerin siyasi sahneden silinmekte oldukları görülmüştür” dedi.

HALKIMIZ SEÇİMLERDEN BIKTI

AK Parti’yi istemediği için sandığa gitmeyen seçmen sayısının azımsanmaması gerektiğini vurgulayan Aydal, “Seçime katılma oranının Türkiye çapında 78,11 olduğu ve halkımızın seçimlerden bıktığı, umudunu kestiğini göstermektedir. Bu durum Kocaeli için de geçerli olmuş ve katılım 76,1 olarak gerçekleşmiştir. Bir başka deyişle her dört vatandaşımızdan biri sandığa gitmemiştir. Partimizin Kocaeli seçimlerinde aldığı sonuca gelince; Partimizim Kocaeli için beklediği önemli yükseliş gösteremediği bir gerçektir. Yeniden Refah Partisi geçici sonuçlara göre Büyükşehir Belediye Başkanlığında yüzde 7,59 oy, İl Genel meclisinde yüzde 9 oy almıştır. Bu sonuç, Mayıs-2023 seçimlerinde alınan yüzde 5,74 oy oranına oranla yüzde 63.3'Iük bir artışa tekabül etse de, bu beklediğimiz başarı oranı değildir. Bu sonucun alınmasında, seçime katılmayan yüzde 24' oranındaki seçmeni ikna edemeyişimizin etkisinin olduğunun da farkındayız” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ’DE ADAYLAR EŞİT ŞARTLARDA YARIŞMADI

İktidarın muhalefetle kıyaslanamayacak şartlarda seçime hazırlandığının adil olmadığını söyleyen Aydal, “Seçime katılan seçmenlerin ise AK Parti'yi mağlup etmek için CHP'de toplanma eğilimi gösterdiği gerçeği de bütün İllerimizde olduğu gibi Kocaeli'de de görülmüştür. AK Parti üyelerinin, ittifakı reddetmemizden sonra, partimiz hakkında oluşturduğu olumsuz söylemlerin de oy artışımızı etkilediği görülmüştür. Mevcut Belediye başkanının, özgür olmayan bazı mahalli basın üzerindeki baskısının da sonuçları bir ölçüde etkilediği ve adil bir yarışın olmadığı görülmüştür.Bu seçim Kocaeli'de eşit imkanlara sahip partilerin bir yarışı olmamıştır. Bütün bilbordların, yol kenarı ve benzeri bütün alanların çok önceden kapatıldığı, görselliği yüksek bütün önemli bina duvarlarının çok önceden kiralandığı görülmüştür. Birçok İlçemizde zor-bela bulduğumuz yerlerde astığımız büyük ölçekli görsellerin aynı gece indirildiği ve falçata ile parçalandığı görülmüştür. Her Kocaeli'li kardeşimizin açıkça bildiği erzak ve para dağıtımlarının, IBAN'lara para göndermenin de bir kısım muhtaç kardeşlerimizi etkilediğini de muhakkaktır.” dedi.

BÜYÜKAKIN’I TEBRİK EDERİM

‘Kocaeli beni kaybetti diye üzülsün’ diyen Aydal, “Bütün bu olumsuz şartlara ek olarak, bazı teşkilat mensuplarımızın parti disiplininde uzaklaştığı, kendi çıkarlarını önceledikleri görülmüştür. Bu iç problemlerin sonuçlara önemli bir etkisi olmasa da gelecek seçimlerde önlem alacağımız konuları göstermesi açısından bize önemli veriler sunmuştur. Partimiz yeni seçimler öncesi bu problemlerin hepsini ortadan kaldıracak önlemler alacaktır. Bir vesile bütün seçim süresince desteklerini esirgemeyen Partimizin İl Başkanı Ali Taştan beyefendi ve yardımcılarına, Kadın kollarımızın değerli Başkanı Zehra Barutçu hanımefendi ve il kadın kolları teşkilatına yürekten teşekkür ederim. Türkiye'nin her tarafindaki çalışmalarımda ve İstanbul seçimlerinde de, Kocaeli'deki seçimlerde de desteklerini çekirdek teşkilat arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Ayrıca Kocaeli'de tanıma firsatı bulduğum ve seçim süresince önemli katkılarda bulunan arkadaşlarıma da teşekkürü bir borç bilirim” ifadelerini kullandı.