SON 7 MAÇ… ÇARŞAMBA GÖZTEPE, PAZAR ÇORUM…
Göztepe’yi konuk edecek Kocaelispor, pazar günü Çorum’a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, ardından 14 Nisan Pazar günü Giresun’u ağırlayacak, 8 gün sonra da 22 Nisan’da Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Mayıs’ta Bodrum’a konuk olacak Kocaelispor, 12 Mayıs’ta Sakaryaspor’u ağırlayarak, normal sezonu tamamlayacak. Ardından ilk 7 içine girerse play-off oynayacak. N Hakan Yağcıoğlu
KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI:
3.04. 2024
KOCAELİSPOR
7.04.2024
KOCAELİSPOR
14.04.2024
KOCAELİSPOR
22.04.2024
KOCAELİSPOR
28.04.2024
KOCAELİSPOR
5.05.2024
KOCAELİSPOR
12.05.2024
KOCAELİSPOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.