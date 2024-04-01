01 Nis 2024 - 15:13- Spor

Hedef 7X7

Kocaelispor’da yönetim ve teknik heyet hedefi belirledi. Normal sezonun bitimine 7 maç kala, hedef 7’de 7 olarak belirlendi. Seçim geride kaldı, herkes gözünü Çarşamba günkü Göztepe maçına çevirdi