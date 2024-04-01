01 Nis 2024 - 15:13- Spor G:

Hedef 7X7

Kocaelispor’da yönetim ve teknik heyet hedefi belirledi. Normal sezonun bitimine 7 maç kala, hedef 7’de 7 olarak belirlendi. Seçim geride kaldı, herkes gözünü Çarşamba günkü Göztepe maçına çevirdi  

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Hedef 7X7 mask

SON 7 MAÇ… ÇARŞAMBA GÖZTEPE, PAZAR ÇORUM…

Göztepe’yi konuk edecek Kocaelispor, pazar günü Çorum’a konuk olacak. Yeşil Siyahlılar, ardından 14 Nisan Pazar günü Giresun’u ağırlayacak, 8 gün sonra da 22 Nisan’da Ümraniye ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Mayıs’ta Bodrum’a konuk olacak Kocaelispor, 12 Mayıs’ta Sakaryaspor’u ağırlayarak, normal sezonu tamamlayacak. Ardından ilk 7 içine girerse play-off oynayacak. N Hakan Yağcıoğlu

 

KOCAELİSPOR’UN KALAN MAÇLARI:

3.04. 2024

  KOCAELİSPOR

-

Göztepe  

7.04.2024

  Çorum FK

-

KOCAELİSPOR  

14.04.2024

  KOCAELİSPOR

-

Giresunspor  

22.04.2024

  Ümraniyespor

-

KOCAELİSPOR  

28.04.2024

  KOCAELİSPOR

-

Bandırmaspor  

5.05.2024

  Bodrum FK

-

KOCAELİSPOR  

12.05.2024

  KOCAELİSPOR

-

Sakaryaspor  

 
# 2024, Göztepe, Kocaelispor

01 Nis 2024 - 15:13 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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