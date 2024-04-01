AKP'li isimden AKP'li başkana tepki: Demeki neymiş...

AKP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı ve AKP Körfez Belediye Meclis Üyesi Mete Bilgin, Körfez'deki seçimlere ilişkin göndermeli bir açıklama yaptı. Bilgin Körfez'de başa baş geçen ve hala resmen açıklanmayan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaparak AKP'li Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e yüklendi. İşte o açıklama:

"Demek ki neymiş, kin ve kibirle yapılan siyasetin sonu fecaatmiş…

Demek ki neymiş, istişare önemliymiş, ben herşeyi bilirim diğerinin fikrine ihtiyacım yok demek çok büyük yanlışlara götürürmüş…

Demek ki neymiş, liyakat önemliymiş, meziyet önemliymiş, tecrübe önemliymiş…

Demek ki neymiş, gerçekleri yüzünüze karşı çekinmeden söyleyebilen, omurgalı insanlara kulak kabartmak gerekiyormuş, onları düşman olarak değil gerçek dost olduklarını idrak edebilmekmiş,( nihayetinde dost acı söylermiş)…

Demek ki neymiş, hak, hukuk, adalet önemliymiş. Samimiyet, doğruluk, dürüstlük önemliymiş, Vicdanını kaybetmemek önemliymiş, sözde değil özde dava adamı olmak önemliymiş, kul hakkı önemliymiş….

Demek ki neymiş emeğe saygı duymak gerekiyormuş…

Demek ki neymiş, Reisin kayığına biniyorsan eğer reisin şu sözüne kulak vermek gerekiyormuş. (Ben halkın üstünde bir güç tanımadım. Halka rağmen halkın aleyhinde birşey yapılamaz.)

Sonuç olarak, artık hesap zamanı gelmiştir.

Restauranta gidildi, yemekler yenildi, içecekler içildi, ve şimdi kalkma zamanı geldi. Yalnız tek sorun var.

Hesabı kim ödeyecek…

Garsona şu sözü kim söyleyecek..

Hesap lütfen…"