Körfez’deki seçim için Özgür Özel devrede

Resmi olmayan sonuçlara göre AKP’nin başkan adayı Şener Söğüt’e karşı seçimi 1296 oyla kaybeden CHP Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, iptal edilen 5014 oyun yeniden sayılması için Körfez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. Edindiğimiz bilgiye göre Balıkçı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü. Özel’in Balıkçı’ya, “ Siz ilçe seçim kuruluna, eğer itirazınız kabul edilmezse il seçim kuruluna, sonrasında Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edin, biz bunun takipçisi olacağız” dediği öğrenildi. Özgür Özel süreç için 6 avukat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İbrahim Özkan'ı süreçi takip etmesi için gönderdi.