İşte İzmit'in yeni muhtarları

31 Mart 2024 yerel seçimlerde kazanan Büyükşehir Başkanları, ilçe başkanları ve muhtarlarla ile meclis üyeleri belirlendi. Öte yandan büyük bir rekabete sahne olan muhtarlık seçimleri denetlemiş oldu. İşte İzmit'in muhtarları.
İŞTE İZMİT'İN MUHTARLARI
Akarca-Muyesser Yılmaz
Akçakoca-Mehmet Şahin
Akmeşe Atatürk-Sadettin Açıkgöz
Akmeşe Cumhuriyet-Rahim Varol
Akpınar-Kenan Obuz
Alikahya Atatürk-Selçuk Marul
Alikahya Cumhuriyet-Sevgi Koyun
Alikahya Fatih-Yunus Arıcan
Ambarcı-Mustafa Karaboğa
Arızlı-Ruhan Menteş
Arpalık Ihsaniye-Hasan Erdöl
Bayraktar-Ibrahim Pala
Balören-Ahmet Demir
Bögürgen-irfan Doğdu
Bulduk-Burhan Duran
Cedit-Mehmet Nabi Keskin
Çavuşoğlu-Salim Şener
Çayırköy-Aşır Akbaba
ÇubukluOsmaniye-Nurettin Güneş
Çukurbağ-Yaşar Tüzer
Dağköy-Özcan Özmüş
Doğan-Sadettin Ölmez
Durhasan-Ünal Turan
Düğmeciler-Nusret Tezcan
Emirhan-Turan Aslan
Erenler-İhsan Sarı
Eseler-Tuncay Bostan
Fethiye-isa Altıntaş
Gedikli-Ercüment Esen
Gökçeören-Mehmet Ali Kaya
Gültepe-Yusuf Çevik
Gülbahçe Kadriye-Ahmet Aslan
Gündogdu-Çetin Ersoy
Hacı Hasan-Ömer Uzun
Hacı Hızır-Lütfi Bodur
Hakaniye-Nihat Sarı
Hatip-Habibe Demiroğlu Aksoy
28 Haziran-Mukadder Mengül
Karaabdülbaki-Hüdayim Yıldız
Karabaş-Arif Çelik
Karadenizliler-Mehmet Şar
Kaynarca-Necmi Sevilmiş
Kocatepe-Mustafa Kabak
Körfez -Ahmet Hozar
Kulfallı-Yüksel Oğuz
Kuruçeşme Fatih-Musa Temel
Alikahya Merkez-Recep Kahveci
Nebihoca-Beytullah Tekerli
Ortaburun-Yüksel Özcan
Ömerağa-Adnan Ulusoy
Sanayii-İsmail Moğultay
Sarişeyh-Tuncay İnce
Sekbanlı-Hakki Öztaş
Serdar-Ümit YılmaZ
Sultaniye-Fikri Yıldız
Süleymaniye-Mustafa Balkan
Tepeköy-Celalettin İçöz
Topçular-Nazhanim Yazar
Turgut-Mehmet Kurt
Yenice-İlhan Gülser
Zeytinburnu-Cengiz Demir
Bekirdere-Hülya Aydın
İzmit Cumhuriyet-Aysun Güler
Şirintepe-Aydın Doğan
Yenişehir-Zeki Uysal
Tepecik-Ahmet Alkan
Kemalpaşa-Mustafa Patır
Sepetçi-Mehmet Çetin
Yeni Mahalle-Gökhan Leçber
Kabaoğlu-Gökhan Köysu
Kadıköy-Melda Okur
Biberoğlu-Ahmet Uzun
Hasancıklar-Zeki İlter
Mehhmetalipaşa-Ahmet Kayabay
Terzibayır-Tuncay Bakırcı
Akpınar-Kenan Obuz
Orhan-Ümit Akyürek
Veliahmet-Bülent Tuncel
Yahyakaptan-Nermin Senses
Fevzi Çakmak-Zuhal Tırka
Malta-Nebahat Çamkıran
Kurtdere-Osman Fidan
Sapakpınar-Ejder Okumuş
Kisalar-Engin Yılmaz
Çubuklubala-muharrem kaymaz
Orhaniye-Mustafa Yokuş
Yassibag-Ufuk Ataman
Şahinler-Adem Acar
Süverler-Neşet Akdeniz
Çağırgan-Orhan Çakır
Zabıtan- Ferhat Özcan
Yenidoğan-Metin Özaydın
İzmit fatih-Ayla Komza
Tüysüzler-Songül Yalçın
Kozluk-Mehmet Kamil Atıl
Tavşantepe-Altay Yaşa
Kulmahmut-Fikret Urlu
Süverler -Neşet Akdeniz
Alikahya merkez mahallesi Recep Kahveci
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.