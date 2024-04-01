İşte İzmit'in yeni muhtarları

31 Mart 2024 yerel seçimlerde kazanan Büyükşehir Başkanları, ilçe başkanları ve muhtarlarla ile meclis üyeleri belirlendi. Öte yandan büyük bir rekabete sahne olan muhtarlık seçimleri denetlemiş oldu. İşte İzmit'in muhtarları.

İŞTE İZMİT'İN MUHTARLARI

Akarca-Muyesser Yılmaz

Akçakoca-Mehmet Şahin

Akmeşe Atatürk-Sadettin Açıkgöz

Akmeşe Cumhuriyet-Rahim Varol

Akpınar-Kenan Obuz

Alikahya Atatürk-Selçuk Marul

Alikahya Cumhuriyet-Sevgi Koyun

Alikahya Fatih-Yunus Arıcan

Ambarcı-Mustafa Karaboğa

Arızlı-Ruhan Menteş

Arpalık Ihsaniye-Hasan Erdöl

Bayraktar-Ibrahim Pala

Balören-Ahmet Demir

Bögürgen-irfan Doğdu

Bulduk-Burhan Duran

Cedit-Mehmet Nabi Keskin

Çavuşoğlu-Salim Şener

Çayırköy-Aşır Akbaba

ÇubukluOsmaniye-Nurettin Güneş

Çukurbağ-Yaşar Tüzer

Dağköy-Özcan Özmüş

Doğan-Sadettin Ölmez

Durhasan-Ünal Turan

Düğmeciler-Nusret Tezcan

Emirhan-Turan Aslan

Erenler-İhsan Sarı

Eseler-Tuncay Bostan

Fethiye-isa Altıntaş

Gedikli-Ercüment Esen

Gökçeören-Mehmet Ali Kaya

Gültepe-Yusuf Çevik

Gülbahçe Kadriye-Ahmet Aslan

Gündogdu-Çetin Ersoy

Hacı Hasan-Ömer Uzun

Hacı Hızır-Lütfi Bodur

Hakaniye-Nihat Sarı

Hatip-Habibe Demiroğlu Aksoy

28 Haziran-Mukadder Mengül

Karaabdülbaki-Hüdayim Yıldız

Karabaş-Arif Çelik

Karadenizliler-Mehmet Şar

Kaynarca-Necmi Sevilmiş

Kocatepe-Mustafa Kabak

Körfez -Ahmet Hozar

Kulfallı-Yüksel Oğuz

Kuruçeşme Fatih-Musa Temel

Alikahya Merkez-Recep Kahveci

Nebihoca-Beytullah Tekerli

Ortaburun-Yüksel Özcan

Ömerağa-Adnan Ulusoy

Sanayii-İsmail Moğultay

Sarişeyh-Tuncay İnce

Sekbanlı-Hakki Öztaş

Serdar-Ümit YılmaZ

Sultaniye-Fikri Yıldız

Süleymaniye-Mustafa Balkan

Tepeköy-Celalettin İçöz

Topçular-Nazhanim Yazar

Turgut-Mehmet Kurt

Yenice-İlhan Gülser

Zeytinburnu-Cengiz Demir

Bekirdere-Hülya Aydın

İzmit Cumhuriyet-Aysun Güler

Şirintepe-Aydın Doğan

Yenişehir-Zeki Uysal

Tepecik-Ahmet Alkan

Kemalpaşa-Mustafa Patır

Sepetçi-Mehmet Çetin

Yeni Mahalle-Gökhan Leçber

Kabaoğlu-Gökhan Köysu

Kadıköy-Melda Okur

Biberoğlu-Ahmet Uzun

Hasancıklar-Zeki İlter

Mehhmetalipaşa-Ahmet Kayabay

Terzibayır-Tuncay Bakırcı

Akpınar-Kenan Obuz

Orhan-Ümit Akyürek

Veliahmet-Bülent Tuncel

Yahyakaptan-Nermin Senses

Fevzi Çakmak-Zuhal Tırka

Malta-Nebahat Çamkıran

Kurtdere-Osman Fidan

Sapakpınar-Ejder Okumuş

Kisalar-Engin Yılmaz

Çubuklubala-muharrem kaymaz

Orhaniye-Mustafa Yokuş

Yassibag-Ufuk Ataman

Şahinler-Adem Acar

Süverler-Neşet Akdeniz

Çağırgan-Orhan Çakır

Zabıtan- Ferhat Özcan

Yenidoğan-Metin Özaydın

İzmit fatih-Ayla Komza

Tüysüzler-Songül Yalçın

Kozluk-Mehmet Kamil Atıl

Tavşantepe-Altay Yaşa

Kulmahmut-Fikret Urlu

Süverler -Neşet Akdeniz

Alikahya merkez mahallesi Recep Kahveci