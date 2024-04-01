- Siyaset

1’i 3 yaptı! Kocaeli’nin en başarılı il başkanı Sarı oldu

Kocaeli’de seçimin en başarılı il başkanı CHP İl Başkanı Bülent Sarı oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
1’i 3 yaptı! Kocaeli’nin en başarılı il başkanı Sarı oldu mask

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya. Kocaeli’de de benzer bir manzaraya şahit oldu. CHP Derince, İzmit ve Karamürsel kazanırken Körfez’de de itirazlar devam ediyor. Durum öyle ki Söğüt ile Balıkçı arasındaki fark 1300 civarında iken geçersiz oylar 5 bin oy olarak dikkat çekiyor.!

SARI 1’İ 3 YAPTI

Öte yandan seçimin en büyük kazananı olan CHP’nin Kocaeli İL Başkanı Bülent Sarı da elindeki 1 ilçeyi 3’ çıkararak ve tüm ilçelerde oyunu artırarak Kocaeli’nin en başarılı il başkanı oldu.
# bülent sarı, chp, oldu, büyük, 2024, AKP, türkiye, dikkat

01 Nis 2024 - 15:51 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.488.732 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL