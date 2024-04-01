1’i 3 yaptı! Kocaeli’nin en başarılı il başkanı Sarı oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya. Kocaeli’de de benzer bir manzaraya şahit oldu. CHP Derince, İzmit ve Karamürsel kazanırken Körfez’de de itirazlar devam ediyor. Durum öyle ki Söğüt ile Balıkçı arasındaki fark 1300 civarında iken geçersiz oylar 5 bin oy olarak dikkat çekiyor.!

SARI 1’İ 3 YAPTI

Öte yandan seçimin en büyük kazananı olan CHP’nin Kocaeli İL Başkanı Bülent Sarı da elindeki 1 ilçeyi 3’ çıkararak ve tüm ilçelerde oyunu artırarak Kocaeli’nin en başarılı il başkanı oldu.