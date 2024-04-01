1’i 3 yaptı! Kocaeli’nin en başarılı il başkanı Sarı oldu

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandıkların açılmasıyla birlikte hemen hemen tüm Türkiye’de AKP ağır bir yenilgi ile karşı karşıya. Kocaeli’de de benzer bir manzaraya şahit oldu. CHP Derince, İzmit ve Karamürsel kazanırken Körfez’de de itirazlar devam ediyor. Durum öyle ki Söğüt ile Balıkçı arasındaki fark 1300 civarında iken geçersiz oylar 5 bin oy olarak dikkat çekiyor.!
SARI 1’İ 3 YAPTI
Öte yandan seçimin en büyük kazananı olan CHP’nin Kocaeli İL Başkanı Bülent Sarı da elindeki 1 ilçeyi 3’ çıkararak ve tüm ilçelerde oyunu artırarak Kocaeli’nin en başarılı il başkanı oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.