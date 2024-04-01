CHP Kocaeli Millletvekili Kanko’dan zafer mesajı

31 Mart yerel seçimlerinin bitmesinin ardından CHP Kocaeli’de resmi olmayan sonuçlara göre İzmit, Derince ve Karamürsel’de seçimi kazandı. Alınan bu sonuçların ardından CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko sosyal medya hesabı üzerinden seçim sürecine ilişkin bir mesaj yayınladı. Kanko yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi, “ CHP olarak Kocaeli'de kazandığımız bu tarihi zaferle gurur duyuyoruz.

Örgütümüzün, partililerimizin ve Kocaelili hemşerilerimizin destekleriyle üç ilçemizde kazandığımız, Körfez İlçemizde mücadelenin başa baş devam ettiği bu süreçte; Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit Belediye Başkanı olarak yeniden seçilmesi, Ahmet Çalık'ın Karamürsel Belediye Başkanı ve Sertif Gökçe'nin Derince Belediye Başkanı olarak seçilmesi, sadece birer seçim zaferi değil, aynı zamanda Kocaeli halkının güven ve umut dolu bir geleceğe olan inancının bir yansımasıdır.

BÜYÜK BAŞARILARINDAN YÜREKTEN KUTLUYORUM

Bu başkanlarımız, siyasi arenada olduğu kadar sosyal alanda da Kocaeli'nin her kesimine dokunacak ve kucaklayacaklarına olan güvenoyunu almışlardır. Yarının Kocaeli'sini inşa etme yolunda attıkları her adımda, şehrimizi daha yaşanabilir, daha adil ve daha kapsayıcı bir yer haline getirmeye kararlı olduklarını göstermişlerdir. Bu büyük başarılarından dolayı değerli başkanlarımızı yürekten kutluyor ve kendilerine güvenle bakacağımız bir gelecek için sonuna kadar destekliyoruz”