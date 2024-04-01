Çiftçi, “Çayırova’mız için durmak yok yola devam”

31 Mart Yerel seçimleri dün sandıkların açılmasının ardından sona erdi. Çayırova’da seçim yarışını önde tamamlayan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi, zaferini yüzlerce Çayırovalıyla bir araya gelerek kutladı. Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı önünde bir araya gelen Çayırovalılar, bayraklar ve meşalelerle Çayırova’daki seçim sonucunu kutladı. Programa Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı Bünyamin Çiftçi’nin yanı sıra, AK Parti Çayırova İlçe Başkanı Erhan Sarıdede, MHP Çayırova İlçe Başkanı İsmail Akkuş, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Ermiş Göksu ve Orhan Keskin, AK Parti Çayırova Kadın Kolları Başkanı Seyhan Dönmez, AK Parti Çayırova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Yavuz, Ülkü Ocakları Çayırova İlçe Başkanı Emre Çakmak, MHP Çayırova KAÇEP Başkanı Yeşim Sarıkaya, meclis üyesi adayları, STK temsilcileri ve yüzlerce Çayırovalı katılım gösterdi. Programda ilk olarak selamlama konuşmalarını gerçekleştiren Akkuş ve Sarıdede, desteklerinden ötürü Çayırova halkına teşekkür etti.

“ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN”

Akkuş ve Sarıdede’nin selamlama konuşmalarının ardından kürsüye yoğun alkışlar eşliğinde çıkan Cumhur İttifakı AK Parti Çayırova Belediye Başkan Adayı ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi; “Allah sizlerden razı olsun. Bugün Çayırova, çok önemli bir karar verdi. Bu seçim sürecinde olduğu gibi 22 yıl boyunca canla başla mücadele eden teşkilat mensuplarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Sevdalısı olduğumuz Çayırova’mıza hizmet aşkıyla 5 yıl daha durmak yok yola devam diyeceğiz. Bizler Çayırova’mızda girmedik ev bırakmadık. Çayırova’mıza hizmet ederken, bir yandan da gönüller kazanmaya devam edeceğiz.

“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ”

Seçmenimizin, oy versin vermesin, Çayırova’da her bir kardeşimizin belediye başkanı olmaya devam edeceğiz. Biz elhamdülillah 5 yıl önce neredeysek, bugün de buradayız. Halen Çayırova’da yaşıyoruz, Allah ömür verdiği müddetçe de Çayırova’da yaşayacağız. Belediye başkanlığı gelip geçicidir. Ömür de bitecek ama aslolan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Bu seçim sürecinde bizlere destek verdiniz, hakkınızı helal edin. Artık seçim bitti kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarım kalan işlerimizi tamamlayacağız, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 20 yıl boyunca yapılan her güzel işin altında sizlerin imzası var kendinizi güçlü bir şekilde alkışlayın.

“BEN ÇAYIROVA’YA SEVDALIYIM”

Sizler için, Çayırova’mızın güzel insanları için durmak yok yola devam dedik, bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bize oy vermiş vermemiş her bir vatandaşımız bizim kardeşimizdir. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Birbirimizi seveceğiz ve birbirimize sahip çıkacağız. Mesele budur ve bundan sonra da böyle yol yürüyeceğiz. Ölene kadar bu kardeşiniz sizlerin hizmetkarı olacak. Ben Çayırova’yı çok seviyorum, sizleri çok seviyorum. Ben Çayırova’ya sevdalıyım. Birlikte çalışarak, daha güzel işlere imza atacağız. Sizlere canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Durmak yok, yola devam.” Konuşmaların ardından Çiftçi ve Cumhur İttifakı heyeti hep birlikte alanda bulunan Çayırovalıları selamladı.