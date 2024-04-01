Müteahhitlerden fahiş çimento fiyat artışına tepki

Kocaeli Müteahhitler Birliği Başkanı Oğuzhan Keleş, , seçim arifesinde “çimento ve beton” ürünlerine ortalama %25 civarı zamlarla ilgili değerlendirmede bulundu. İlgili açıklama şu şekilde:

"Müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Ne oldu da bu zammı yapma gereği duydunuz?

Her fırsatta

Maliyetinizin ortalama % 50’sinin enerji olduğu sizler söylüyordunuz.

6 aydır elektriğe ve doğalgaza zam gelmemesine rağmen bu neyin zammı?

6 Şubat’ta yaşanan büyük felaketin yaralarını sarmaya çalışan “Deprem Risk Kuşağı” altında olan ülkemiz de, ayrıca kentsel dönüşüm bekleyen Kocaeli şehrimizde bu zamlar ile kentsel dönüşüm daha da zora girecektir.

ÇİMENTO üreticilerinin, seçim arifesinde “çimento ve hazır beton” ürünlerine ortalama %25 civarı zam yapmalarını müteahhitlik sektörü olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz.

Tabii ki iş insanları olarak emeğiniz ve yatırım sermayeleriniz oranında kazanmanıza karşı değiliz ama bunun makul bir sınırı olmalıdır.

2021 yılının Nisan ayında, ülkemizde çimento ton fiyatı ve beton metreküp fiyatı ortalama 130 TL civarında iken, geçen 36 ay içerisinde yani bugün geldiğimiz noktada ortalama 2.500 TL ile 20 kat artması, maliyet artışı diye izah edilemez. Maliyet girdileriniz belli, enerji fiyatlarındaki artış O günden bu güne % 600-700 civarda olmasına rağmen, sizlerin bu zamları %2.000’ ( ikibin)lere çıkarmanızı kınıyoruz.

Zira çimento sektörü olarak son iki yıldır borsaya bildirdiğiniz karlılık oranlarınızın % 2000 (iki bin)lerde olması herşeyi açıklamaktadır.

Önümüzdeki günlerde Türkiye’nin en büyük inşaat sektör temsilcisi olan İnşaat Müteahhitleri Konfedarasyonumuz (İMKON) ve İmkon’a bağlı olan Kocaeli Müteahhitler Birliğimiz ayrıca yine konfedarasyona bağlı 51 ayrı şehirmizin birlik başkanlarımızla beraber İMKON Genel Başkanımız Sn.TahirTellioğlu başkanlığında fahiş çimento fiyatları ile ilgili toplantı gerçekleştireceğiz.

Sektörün çatı kuruluşu İMKON olarak ;

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bakanlarımızın konuya müdahil olmalarını önemle arz ediyoruz."