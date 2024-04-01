İzmit Belediye Tiyatrosu  ‘İzdivaç’ oyunu ile yeniden sahnelerde!

İzmit Belediyesi Sanat Akademi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren İzmit Belediye tiyatrosu yeni bir oyun ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Anton Çehov’un iki kısa oyunundan uyarlanan ‘İzdivaç’ isimli oyun 4 Nisan Perşembe günü saat 21.00’de Sanat Akademi Eğitim Sahnesi’nde ilk gösterimini yapacak.

2 AY BOYUNCA DEVAM EDECEK

İzdivaç oyunu 1 Haziran Cumartesi gününe kadar her Cumartesi günü tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek. Ücretsiz olan oyun için rezervasyon sistemi ile seyirci kabul edecek. Vatandaşlar detaylı bilgi ve rezervasyon için 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayabilir.