Kocaeli Bilnet Fen Lisesi öğrencilerinden Hyundai Assan’a ziyaret

Kocaeli Bilnet 11’nci sınıf Fen Lisesi öğrencileri öğretmenleri eşliğinde, üniversite kariyer planlarına destek olmak amacıyla Hyundai Assan Fabrikası’na, “Fabrika Tanıtım Gezisi” gerçekleştirdi. Fabrika gezisi, öğrencilere fabrikanın işleyişi, üretim süreçleri ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında bilgi edinme fırsatı sağladı. Okul Müdür Yardımcısı Tülay Aydoğmuş, etkinliği “Fabrika Tanıtım Gezisi" olarak adlandırdı ve amaçlarının öğrencilerin endüstriyel alanlara olan ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak, ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini pratik uygulamalarla destekleyerek gelecekteki kariyer seçimlerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

KARİYER FIRSATLARINI KEŞFEDİYORLAR

Kocaeli Bilnet Okulları, bu tür etkinliklerin, öğrencilerin eğitim deneyimlerini zenginleştirmenin ve gerçek dünya uygulamalarını deneyimleyerek öğrenmelerini sağlamanın önemli bir yolu olduğunu ifade etti. Kurum yöneticileri akademik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesinin, öğrencilerin konuları daha iyi anlamalarına ve öğrenmelerinin kalıcı olmasına yardımcı olduğunu; ayrıca, endüstriyel alanlara yapılan ziyaretler gibi etkinliklerin, öğrencilerin potansiyel kariyer fırsatlarını keşfetmelerine ve gelecekteki meslek seçimlerine daha bilinçli kararlar vermelerine yardım edeceğine, öğrencilerin sadece sınıf içinde değil, aynı zamanda gerçek dünyada da başarılı olmalarını destekleyeceğine inanmakta.