İzmit Belediyesi, “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitabın tanıtım programını düzenledi



İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 25-31 Mart Kütüphaneler Haftası sebebiyle Dr. Mehmet Sarıoğlu’nun kaleme almış olduğu SEKA’nın kurulmasına öncülük eden Mehmet Ali Kağıtçı’nın hayatının anlatıldığı “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitabın tanıtımını düzenledi. Kitap tanıtımı Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi’nde gerçekleşti. Programa kitabın yazarı Dr. Mehmet Sarıoğlu, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli Sekalılar, İzmit Sekalılar ve Seka Çocuk Dostları Dernekleri katılım gösterdi.

İMZA TÖRENİ İLE DEVAM ETTİ

Kentimizin ve ülkemizin en önemli kalkınma hamlelerinden biri olan SEKA ve SEKA’nın Kurucusu Mehmet Ali Kâğıtçıyı konu alan programda, “Bir Cumhuriyet Aydını Mehmet Ali Kâğıtçı” adlı kitabın yazarı Dr. Mehmet Sarıoğlu, kitabın yazım serüvenine dair bilgiler ve Mehmet Ali Kağıtçı’ya ait bilgiler paylaştı. Etkinlik Dr. Mehmet Sarıoğlu’nun imza töreni ile devam etti.