İzmit Belediyesi ücretsiz diyetisyen hizmeti  Mor Yerleşke’de başladı

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde verilen diyetisyen hizmetini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 7’den 70’e Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini herkese sunan İzmit Belediyesi, bu kez de Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Kurs Merkezi’nde bulunan, kadın ve çocuklara hizmet veren Mor Yerleşke’de diyetisyen hizmeti vermeye başladı.
HER PERŞEMBE GÜNÜ
Uzman Diyetisyen Gizem Aydın, her perşembe günü Mor Yerleşke’de beslenme danışmanlığı verecek. Birçok başarının elde edildiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 telefon numarasından detaylı bilgi ve randevu alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.