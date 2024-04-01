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İzmit Belediyesi ücretsiz diyetisyen hizmeti  Mor Yerleşke’de başladı

İzmit Belediyesi, Hanımeli Kurs Merkezi’nde bulunan Mor Yerleşke’de ücretsiz diyetisyen hizmeti vermeye başladı

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İzmit Belediyesi ücretsiz diyetisyen hizmeti  Mor Yerleşke’de başladı mask


İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, mahallelerde verilen diyetisyen hizmetini yaygınlaştırmaya devam ediyor. 7’den 70’e Ücretsiz diyetisyenlik hizmetini  herkese sunan İzmit Belediyesi, bu kez de Yahya Kaptan Mahallesi Hanımeli Kurs Merkezi’nde bulunan, kadın ve çocuklara hizmet veren Mor Yerleşke’de diyetisyen hizmeti vermeye başladı.

HER PERŞEMBE GÜNÜ 

Uzman Diyetisyen Gizem Aydın, her perşembe günü Mor Yerleşke’de beslenme danışmanlığı verecek. Birçok başarının elde edildiği ücretsiz diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0262 318 02 10 telefon numarasından detaylı bilgi ve randevu alabilir.
# hizmet, İzmit belediyesi

01 Nis 2024 - 16:48 - Sağlık

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