Serap Bayram Gelecek Partisi'nden istifa etti

ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMADIKLARINI GÖRDÜM
Serap Bayram istifasını " 2024 YILINDAKİ YEREL SEÇİM SONUÇLARINI İNCELEDİĞİMDE; BİR ÇOK SİYASİ PARTİNİN ve çıkardıkları adayların, 2019 YILINDA BAĞIMSIZ ADAYLIK SÜRECİMDE ALDIĞIM OYLARIN ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMADIKLARINI GÖRDÜM.
GEBZE'YE TEŞEKKÜR
Bu nedenle siyasi kariyerimin dönüm noktası olan 2019 yılında şahsıma oy veren veya vermeyen TÜM GEBZELİ HEMŞERİLERİME minnettarım. Ayrıca 2023 yılında Milletvekilliği Adaylık sürecimde destek veren Tüm KOCAELİLİ HEMŞERİLERİME de teşekkürlerimi sunarım.
ADAY OLMAMIŞTIM
Büyük fedakarlıklar yaparak emek verdiğim Gelecek Partisine, seçim sürecinde zarar vermemek adına istifamı açıklamamıştım. 2024 seçimleri hazırlık sürecinde gördüğüm yanlışlar nedeniyle, çeşitli tekliflere ve beklentilere rağmen aday olmamıştım.
EN BAŞINDAN...
Vekil olan, gerekse üst düzey yetki verilen vizyonsuz ve elli (50) oy alamayacak kadar potansiyeli düşük insanlara değer verilerek prim yaptırılan partiler gibi Gelecek Partisi Yönetimi de bu yenilgiden nasibini almıştır. Bu son en başından belliydi.
TEBRİK ETTİ
Bir sonraki seçim için beklentilere karşılık vermek ve hizmet adına, önümüzdeki süreci değerlendirerek çalışmalarıma devam edeceğim. Ayrıca İlimizde seçimi kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."sözleriyle duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.