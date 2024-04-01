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Serap Bayram Gelecek Partisi'nden istifa etti

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP oyları tavan yaparken birçok parti de hezimete uğradı. Bunlardan birisi de Gelecek Partisi oldu. Seçim sonucunun ardından geçen seçim Gelecek Partisi vekil adayı olan Serap Bayram partisinden istifa etti.

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Serap Bayram Gelecek Partisi'nden istifa etti mask

ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMADIKLARINI GÖRDÜM 

Serap Bayram istifasını " 2024 YILINDAKİ YEREL SEÇİM SONUÇLARINI İNCELEDİĞİMDE; BİR ÇOK SİYASİ PARTİNİN ve çıkardıkları adayların, 2019 YILINDA BAĞIMSIZ ADAYLIK SÜRECİMDE ALDIĞIM OYLARIN ÇEYREĞİNİ BİLE ALAMADIKLARINI GÖRDÜM. 

GEBZE'YE TEŞEKKÜR 

Bu nedenle siyasi kariyerimin dönüm noktası olan 2019 yılında şahsıma oy veren veya vermeyen TÜM GEBZELİ HEMŞERİLERİME minnettarım. Ayrıca 2023 yılında Milletvekilliği Adaylık sürecimde destek veren Tüm KOCAELİLİ HEMŞERİLERİME de teşekkürlerimi sunarım. 

ADAY OLMAMIŞTIM 

Büyük fedakarlıklar yaparak emek verdiğim Gelecek Partisine, seçim sürecinde zarar vermemek adına istifamı açıklamamıştım. 2024 seçimleri hazırlık sürecinde gördüğüm yanlışlar nedeniyle, çeşitli tekliflere ve beklentilere rağmen aday olmamıştım. 

EN BAŞINDAN...

Vekil olan, gerekse üst düzey yetki verilen vizyonsuz ve elli (50) oy alamayacak kadar potansiyeli düşük insanlara değer verilerek prim yaptırılan partiler gibi Gelecek Partisi Yönetimi de bu yenilgiden nasibini almıştır. Bu son en başından belliydi. 

TEBRİK ETTİ

Bir sonraki seçim için beklentilere karşılık vermek ve hizmet adına, önümüzdeki süreci değerlendirerek çalışmalarıma devam edeceğim. Ayrıca İlimizde seçimi kazanan tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum."sözleriyle duyurdu

# Serap Bayram, Gelecek Partisi, hizmet, 2024, büyük, seçim

01 Nis 2024 - 16:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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