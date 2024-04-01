Hürriyet Karamürsel’de! Büyükşehir adayı gibi çalışıyor

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine 20 bin oy fark atan Fatma Kaplan Hürriyet zafer konuşmasında “Ahdım olsun, Büyükşehri de alacağız” sözleriyle önümüzdeki dönem büyükşehir adaylığını ilan etmişti. Büyükşehir için çalışacağı mesajını ilk andan itibaren veren Hürriyet dün gece Derince’de Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Bugün ise Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı ziyaret eden Hürriyet adeta büyükşehir başkan adayı gibi çalışması dikkat çekti.