01 Nis 2024 - 16:59- Siyaset G:

Hürriyet Karamürsel’de! Büyükşehir adayı gibi çalışıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet "Ahdim olsun" dedikten sonra Büyükşehir adayı gibi ilçeleri ziyaret etmeye başladı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Hürriyet Karamürsel’de! Büyükşehir adayı gibi çalışıyor mask

31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine 20 bin oy fark atan Fatma Kaplan Hürriyet zafer konuşmasında “Ahdım olsun, Büyükşehri de alacağız” sözleriyle önümüzdeki dönem büyükşehir adaylığını ilan etmişti. Büyükşehir için çalışacağı mesajını ilk andan itibaren veren Hürriyet dün gece Derince’de Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Bugün ise Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı ziyaret eden Hürriyet adeta büyükşehir başkan adayı gibi çalışması dikkat çekti.
# sertif gökçe, Ahmet Çalık, Fatma Kaplan Hürriyet, dikkat

01 Nis 2024 - 16:59 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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