31 Mart yerel seçimlerinde en yakın rakibine 20 bin oy fark atan Fatma Kaplan Hürriyet zafer konuşmasında “Ahdım olsun, Büyükşehri de alacağız” sözleriyle önümüzdeki dönem büyükşehir adaylığını ilan etmişti. Büyükşehir için çalışacağı mesajını ilk andan itibaren veren Hürriyet dün gece Derince’de Sertif Gökçe’yi ziyaret etti. Bugün ise Karamürsel Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çalık’ı ziyaret eden Hürriyet adeta büyükşehir başkan adayı gibi çalışması dikkat çekti.
01 Nis 2024 - 16:59- Siyaset Güncelleme:
Hürriyet Karamürsel’de! Büyükşehir adayı gibi çalışıyor
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet "Ahdim olsun" dedikten sonra Büyükşehir adayı gibi ilçeleri ziyaret etmeye başladı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.