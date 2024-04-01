01 Nis 2024 - 17:10- Asayiş G:

Derince'de çatı yangını

Derince'de evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Derince'de çatı yangını mask
Derince'de çatı yangını
Derince'de çatı yangını
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Çenedağ Mahallesi Gülsüm Sokak'taki 2 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
# sağlık

01 Nis 2024 - 17:10 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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