- Siyaset

CHP Karamürsel’de seçim zaferi kutlandı

AKP’nin belediye başkan adayı Mesut Çetinkaya’yı mağlup ederek seçimi kazanan CHP Karamürsel Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık’a ilgi büyüktü  

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
CHP Karamürsel’de seçim zaferi kutlandı mask
CHP Karamürsel’de seçim zaferi kutlandı
CHP Karamürsel’de seçim zaferi kutlandı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Karamürsel’de yapılan seçimi CHP’nin adayı Ahmet Çalık kazandı. Mart 2019’da yapılan seçimde de aday olan Çalık, seçimi az bir oy farkla kaybetmişti. 31 Mart’ta yapılan seçimde bu kez daha iddialı bir çalışma yapan Çalık, seçimi kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Çalık’ın seçimi kazanması, ilçede büyük bir sevinç yarattı.

HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

İlçe binası önünde buluşan partililer, seçimi kazanan belediye başkanı Ahmet Çalık’a sevgi gösterisinde bulundular. Coşkulu kalabalığa hitap eden Çalık, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Partililer, Karamürsel’in yeni belediye başkanı Çalık’a uzun süre tezahürat yaptı, meşaleler yakarak seçim zaferini doyasıya kutladı
# seçim, ilçe, Ahmet Çalık, büyük, yeni, chp

01 Nis 2024 - 17:46 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.658.892 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL