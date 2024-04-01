CHP Karamürsel’de seçim zaferi kutlandı

Karamürsel’de yapılan seçimi CHP’nin adayı Ahmet Çalık kazandı. Mart 2019’da yapılan seçimde de aday olan Çalık, seçimi az bir oy farkla kaybetmişti. 31 Mart’ta yapılan seçimde bu kez daha iddialı bir çalışma yapan Çalık, seçimi kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Çalık’ın seçimi kazanması, ilçede büyük bir sevinç yarattı.
HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ
İlçe binası önünde buluşan partililer, seçimi kazanan belediye başkanı Ahmet Çalık’a sevgi gösterisinde bulundular. Coşkulu kalabalığa hitap eden Çalık, kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Partililer, Karamürsel’in yeni belediye başkanı Çalık’a uzun süre tezahürat yaptı, meşaleler yakarak seçim zaferini doyasıya kutladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.