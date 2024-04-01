Dolar kurunda gerileme

Geçen haftayı 32,34 seviyesinden kapatan dolar/TL, muhalefetin zaferiyle sonuçlanan yerel seçimlerin ardından bu sabah güne 32,43 zirvesinde başlamıştı.
Ancak saat 16.00 itibariyle kur 32 seviyesinin altına çekildi ve günlük yüzde 1,5 düşüşle 31,8 seviyesinin altını gördü. Kur saat 17.00'da tekrar 32 seviyesini gördü.
İşlemciler döviz piyasasındaki hareketin kapalı çarşıdan başladığını, ardından yabancı döviz satışı da gördüklerini söyledi. TL en son TCMB'nin geçen ay faizi sürpriz şekilde 500 baz puan artırmasıyla değer kazanmıştı.
TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı ilk çeyrekte yaklaşık yüzde 9 oldu.
Dolar/TL'de mart başında yükseliş, yerel seçim öncesi yüksek seyreden lokal döviz talebinin de etkisiyle hızlanmıştı.
Faiz artışı ile dalgalanan dolar/TL bir ara 32 seviyesinin altına kadar indi ancak kur geçen hafta, Eylül 2023'ten beri sürdürdüğü kademeli yükseliş trendine büyük ölçüde geri döndü.
Kaynak: SÖZCÜ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.